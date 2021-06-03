Алтайский онкоцентр получит новый лучевой корпус

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До конца 2024 года у Алтайского краевого онкологического диспансера появится еще один корпус лучевой терапии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Проект нового здания одобрили в Государственном специализированном проектном институте. Это означает, что можно начать подготовку рабочей документации и строительно-монтажные работы.

Сейчас в Алтайском крае лучевую терапию онкобольным проводят в двух учреждениях: на улице Никитина и Змеиногорском тракте в Барнауле. Новый корпус позволит объединить процесс лечения в одном месте.

«Мы сможем сосредоточиться на современной 3D-конформной лучевой терапии (...). Опухоли объемом полтора-два сантиметра мы можем облучить, избежав серьезного повреждения окружающих здоровых тканей. Это шанс даже не на продление жизни, а на излечение», – рассказал заведующий отделом радиотерапии краевого онкодиспансера Сергей Глотов.

Здание разместят на лечебной базе №1 Алтайского краевого онкологического диспансера на Змеиногорском тракте. Там установят все необходимое оборудование для лечения и диагностики. Туда же перенесут круглосуточные лучевые стационары с двух клинических баз диспансера, а также один дневной стационар.

Напомним, что в начале 2021 года трех бывших сотрудниц алтайского онкоцентра приговорили к тюремным срокам за взятки. С 2015-го по 2017 год они получали деньги от поставщиков медицинских товаров за лоббирование их интересов при поставках.

Что же касается новых технологий лечения рака, то о них «Политсибру» в марте 2021 года рассказывал руководитель Российско-Американского противоракового центра Андрей Шаповал. Он также сообщил о том, как снизить вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний.