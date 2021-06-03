Мэрия Барнаула пояснила, почему в город до сих пор не прибыли подаренные Москвой трамваи

Трамвай Фото: Олег Укладов

Власти Барнаула рассказали, почему подаренные московским градоначальником Сергеем Собяниным трамваи все еще не попали на Алтай. Все дело в том, что мэрия разорвала контракт с перевозчиком, который должен был их доставить. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Договор на транспортировку трамваев модели Tatra T3SU был заключен 7 апреля 2021 года. Причем довезти их было необходимо за 45 дней. Изначальная стоимость контракта составляла чуть более 4 млн рублей, однако перевозчик (предприниматель Максим Серебренников), с которым мэрия Барнаула заключила договор, снизил ее до 2,9 млн рублей. Что, в конечном итоге, и стало причиной расторжения контракта с ним.



Серебренников, как сообщают в администрации, нарушил требования техзадания: решил в целях экономии довезти трамваи без специального разрешения на движение крупногабаритного транспорта. Однако доставить их можно было только таким образом. По крайней мере, если не убрать с них токоприемники и крышевое оборудование («рога»), после чего они становятся уже негабаритным грузом.

Демонтировать «рога» с трамваев перевозчик оказался не готов, и обратился администрации Барнаула с предложение снять «верхушку» за счет мэрии. На что ему ответили отказом.

«Согласно условиям контракта, его цена включает в себя все расходы исполнителя процессе оказания услуг: транспортные расходы, расходы по оформлению всех необходимых для осуществления перевозки документов, расходы по страхованию груза, средства механизации, погрузка, выгрузка, крепление груза и демонтаж/монтаж его отдельных элементов», – объяснили причину такого решения в мэрии.

Вот поэтому трамваи так никуда и не поехали. А барнаульская мэрия расторгла контракт с перевозчиком в одностороннем порядке. Кроме того, ему направили требование об уплате штрафа. А в алтайское управление федеральной антимонопольной службы барнаульский комитет по дорожному хозяйству направит обращении о том, чтобы Серебренникова включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Нового перевозчика трамваев должен будет определить электронный аукцион.

Напомним, что Алтайский край принял в дар списанные московские трамваи в конце 2020 года. С просьбой о новых вагонах к Сергею Собянину обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При этом в 2019 году регион от московских трамваев отказался.