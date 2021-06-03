Без ГМО. Совфед одобрил закон о продуктах с улучшенными характеристиками

Сергей Белоусов Фото: пресс-служба сенатора

Совет Федерации поддержал новый закон о требованиях к качеству продуктов с улучшенными характеристиками. Такое решение верхняя палата российского парламента приняла на заседании 2 июня.

Этот документ создан как одна из мер реализации поручения президента Владимира Путина о формировании бренда российской чистой продукции. Об этом напомнил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

При окончательном вступлении закона в силу производство такой продукции должно проходить только при использовании безопасных для здоровья человека технологий и из экологичного сырья. Запрещено использовать методы генной инженерии и трансгенных организмов.

«Этот новый продовольственный сегмент, отличной от всей прочей продукции, позволит удовлетворить спрос многих российских граждан на здоровое питание», – уверен сенатор.

Кроме того, закон предполагает создание государственного реестра производителей продукции «зеленого бренда» и добровольную сертификацию.

«Надеюсь, что такие продукты будут пользоваться большим спросом не только в России, но и за рубежом. Экспорт может стать важной статьей пополнения бюджета страны», – считает Сергей Белоусов.