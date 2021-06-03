Газета «Учитель» Алтайского педуниверситета стала лауреатом международного конкурса

Редактор газеты «Учитель» Светлана Борисова Фото: АлтГПУ

Газета «Учитель» стала лауреатом международного конкурса «Пресс-служба года» в номинации «Лучшее печатное корпоративное СМИ». Диплом «отличника» номинации по итогам 2020 года вручили редактору газеты Светлане Борисовой на торжественной церемонии награждения в Москве, которая состоялась в рамках практической конференции «Эффективная пресс-служба-2021».

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Конкурс «Пресс-служба года» – это ключевое событие отрасли для пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью, который проводится ежегодно с 2008 года. Организатор конкурса – специализированный журнал «Пресс-служба» (издательский дом «Имидж-Медиа»). Каждый год компетентное жюри экспертов оценивает работы, присылаемые участниками на конкурс, и определяет лучших в 15 номинациях.

Газета «Учитель» вошла в число лучших проектов в номинации «Лучшее печатное корпоративное СМИ». Ее представляют корпоративные газеты, журналы, альманахи, буклеты и брошюры, подготовленные с целью реализации внутренней PR-политики организации, либо направленные на клиентов и партнеров компании.

Победители определяются, исходя из качества контента: информационной наполненности материалов, широты освещения проблем, актуальности публикаций. Также учитывается наличие иллюстраций и визуальное оформление изданий.