Число новых заражений ковидом в Алтайском крае уже четыре дня не превышает 60 случаев

Коронавирус Фото: Pixabay

В Алтайском крае за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса. Такие данные на 3 июня приводит оперштаб региона.

Последний раз о фиксации 60 случаев за сутки оперштаб отчитывался 30 мая. При этом впервые цифра ниже этой отметки в сводках появилась 28 мая.

Кроме того, немногим меньшее число жителей края за сутки получили долгожданную новость о выздоровлении: 56 человек. Однако еще девять человек с коронавирусом скончались.

В инфекционных госпиталях края сейчас находятся 446 пациентов с подтвержденным ковидом и 127 больных с вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 136 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 40 жителей региона.

С начала пандемии в крае заболели «короной» 51,8 тысяч человек. Выздоровели 46,7 тысяч. Умерли 3,2 тысячи жителей края с подтвержденным диагнозом.

Что же касается противоковидной обороны, то сейчас в крае полную (два укола) прививку от коронавируса получили 203,5 тысяч человек. Еще 52,7 тысячи пока получили только первую дозу.