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Пусть всегда будет небо. Радио Юмор FM 89.2 и ТРЦ Galaxy поздравили юных барнаульцев с Днем защиты детей

Новости
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День защиты детей в Барнауле
День защиты детей в БарнаулеФото: ТРЦ Galaxy

Радиостанция Юмор FM 89.2 совместно с ТРЦ Galaxy провела 1 июня большой детский праздник с конкурсами и подарками на площадке перед торговым центром, сообщает altai.news.

Дети – от самых маленьких до почти уже взрослых школьников – соревновались в рисовании мелками на асфальте. Общими силами юные барнаульцы превратили серую площадку в красочный мир.

Лучшие из лучших (организаторы выбрали трех победителей) получили большие витаминные корзины.

Такого заряда отличного настроения им теперь хватит до осени. А подпить его можно, слушая радио Юмор FM 89.2.

День защиты детей в Барнауле
День защиты детей в БарнаулеФото: ТРЦ Galaxy
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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