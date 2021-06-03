Пусть всегда будет небо. Радио Юмор FM 89.2 и ТРЦ Galaxy поздравили юных барнаульцев с Днем защиты детей

День защиты детей в Барнауле Фото: ТРЦ Galaxy

Радиостанция Юмор FM 89.2 совместно с ТРЦ Galaxy провела 1 июня большой детский праздник с конкурсами и подарками на площадке перед торговым центром, сообщает altai.news.

Дети – от самых маленьких до почти уже взрослых школьников – соревновались в рисовании мелками на асфальте. Общими силами юные барнаульцы превратили серую площадку в красочный мир.

Лучшие из лучших (организаторы выбрали трех победителей) получили большие витаминные корзины.

Такого заряда отличного настроения им теперь хватит до осени. А подпить его можно, слушая радио Юмор FM 89.2.