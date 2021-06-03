Собственницу опасного барнаульского батута отправили под домашний арест

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Барнаульскую предпринимательницу, которой принадлежал покалечивший детей батут, отправят под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Женщину обвиняют в оказании детям до 6 лет услуг с нарушениями безопасности, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью (пункты «б» и «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошел 30 мая 2021 года. Возле барнаульского ТЦ «Район» опрокинулся батут. В результате пострадали две девочки – трех и четырех лет. Они получили переломы и черепно-мозговые травмы.

После инцидента алтайский следком завел два уголовных дела – об оказании услуг с нарушениями и о халатности должностных лиц, которые должны были проверить батут. Также алтайская инспекция Ростехнадзора была намерена провести внеплановые проверки аттракционов, однако ей в этом отказала прокуратурой.