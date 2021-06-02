Дело бывшей алтайской чиновницы Стеллы Штань ушло в суд

Стелла Штань Фото: Олег Укладов

Алтайский следком завершил расследование уголовного дела против бывшей представительницы губернатора Алтайского края в парламенте региона Стеллы Штань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайскую чиновницу Стеллу Штань заключили под стражу Новости 02.04.2021 17:41

Теперь экс-чиновница предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, «совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере».

По версии следствия, Штань вместе с директором частного барнаульского детсада Happy baby Еленой Воротниковой в 2015 году изготовила фиктивные документы о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения. Цена недвижимости в них была значительно завышена.

Эти документы они предоставили в краевое управление образования и молодежной политики (сейчас министерство образования), и на их основании незаконно получили субсидию на покупку недвижимости в размере 14 млн рублей. Полученные деньги достались Штань, а Воротникова приобрела в собственность упомянутое помещение.

При этом дело Воротниковой отправилось в суд ранее. Как сообщили в СК, она свою вину признала.

Напомним, что Стеллу Штань задержали 31 марта 2021 года. 2 апреля экс-чиновница оказалась в следственном изоляторе, а 11 мая ее переместили под домашний арест, так как Штань признала вину и возместила нанесенный бюджету ущерб.