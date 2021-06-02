Крупный пожар произошел на барнаульской продуктовой базе

Пожар на продуктовой базе Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Серьезный пожар разгорелся на улице Власихинской, 59/2 в Барнауле 2 июля. Пламя окутало административное здание и торговые павильоны крупной продуктовой базы, а также кафе «Караван». Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

На месте работает пожарные. Пламя тушат шесть расчетов, 60 человек и 17 единиц техники, от МЧС России приехали 51 человек и 14 единиц техники. ГИБДД собирается перекрывать проезжую часть. Кроме того, на место, по предварительной информации, прибыло 10 звеньев газодымовой службы.

Площадь пожара – 850 квадратных метров. Здание покинуло более 100 человек, пострадавших нет.

«Открытое горение ликвидировано. Конечно, пожарные будут там работать», – отметили в ведомстве.

Напомним, что ночью 12 мая 2021 года пожар случился в селе Красный Алтай Родинского района. Погибли три человека, среди них был ребенок. Всего в первые месяцы 2021 года в огне в регионе умерло более 40 человек.