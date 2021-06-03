Лидер сдал позиции. Кто из барнаульских депутатов стал самым медийным в мае 2021 года

Заседание гордумы Барнаула, декабрь 2020 года Фото: Олег Укладов

Впервые с января 2021 года в медиарейтинге «Политсибру» Барнаульской гордумы сменился лидер. Председатель Галина Буевич уступила место единороссу Александру Локтеву. При этом в топе сразу сразу семь активных депутатов.

Локтев выбился в лидеры с серьезным отрывом от коллег. И в два раза по упоминаемости обогнал Буевич. О нем писали в связи с награждением участников творческого конкурса «Победители», проведением урока по биатлону в школах и соревнованиями по летнему биатлону «Эстафета Поколений». Также он упоминается в новостях об очистке берега реки Пивоварка от мусора и о строительстве крупнейшего в России Центра смешанных единоборств Top Team Siberia.

Второе место заняла Галина Буевич. В мае она стала самым богатым ректором среди алтайских вузов, а также заняла 14 место в медиарейтинге первых лиц главных городов регионов СФО. Ее имя встречается в новостях о назначении главы администрации Октябрьского района Барнаула и изменении Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Буевич участвовала в возложении цветов к Мемориалу Славы, поздравляла земляков с Днем Победы.

Третья строчка по праву досталась единороссу Ивану Нифонтову. В прошлом месяце он участвовал в круглом столе, посвященном изменению ПЗЗ, заседании рабочей группы по доработке Генплана, финале алтайской лиги по дзюдо. В СМИ он часто упоминается, как участник праймериз и кандидат в новый созыв АКЗС.

В майском рейтинге четвертую позицию занимает депутат от ЕР Иван Огнев. О нем писали, как о кандидате на выборах в АКЗС. Депутат участвовал в ряде мероприятий.

А вот пятую строку разделили сразу три депутата гордумы. Один из них – единоросс и бизнесмен Вячеслав Перерядов. Второй – зампред БГД, единоросс Сергей Струченко. Они тоже обсуждали изменения Правил землепользования и застройки Барнаула, участвовали в мероприятиях к 9 мая, собираются на выборы (Струченко вошел в число финалистов предварительного голосования ЕР по списку партии в Госдуму, а Перерядов стал победителем праймериз по одномандатному округу и пойдет от ЕР на выборы в АКЗС). А третий обладатель пятого места – бизнесмен, член фракции ЛДПР Кристина Юстус. Она в мае участвовала в праймериз «Единой России», выступила инициатором создания фотовыставки ко Дню Победы в Нагорном парке Барнаула.

Лидеры мая:

Рейтинг медийности депутатов БГД, май 2021 года Фото: «Политсибру»

Так распределились места в рейтинге упоминаемости в прошлом месяце:

Рейтинг медийности депутатов БГД, май 2021 года Фото: «Политсибру»

Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг медийности депутатов БГД, май 2021 года Фото: «Политсибру»

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.