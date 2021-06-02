Восемь раз ответишь. Барнаульская мэрия требует с «Барнаулкапстроя» более миллиона рублей

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Комитет по земельным ресурсам барнаульской мэрии направил восемь исков против компании-застройщика «Барнаулкапстрой» в Арбитражный суд Алтайского края. Информацию об этом можно найти на сайте Арбитражного суда РФ.

Общая сумма исков составляет порядка 1,3 млн рублей. Причем размер требований в каждом конкретном случае варьируется: от 7 тысяч рублей до 601 тысячи. Суть исков не известна.

Добавим, что 100% акций «Барнаулкапстроя» принадлежит администрации Барнаула.

Эта компания занималась возведением ЖК «Парковый» и «Клевер-Парк». Весной 2021 года работы по строительству первого комплекса были приостановлены, однако сейчас за него взялась компания «Адалин-Строй».

А вот «Клевер-Парк» на улице Советской армии пребывает в спячке с начала 2021 и пока еще из нее не выходит.

Впрочем, начало злоключений «Барнаулкапстроя» можно отнести еще к 2017 году. Тогда для кампании не самой легкой ношей стало поручение закончить строительство, которое по ее заказу начинала обанкротившаяся компания «СтройГАЗ». В феврале 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что «Барнаулкапстрой» и сам может стать банкротом. Впрочем, позднее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил предотвратить развал компании.