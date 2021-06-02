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Прокуратура запретила внеплановые проверки аттракционов после ЧП на барнаульском батуте

Новости
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Лопнувший батут в Барнауле
Лопнувший батут в БарнаулеФото: vk.com/barneos22

Прокуратура Алтайского края не разрешила региональной инспекции Гостехнадзора проводить внеплановые проверки аттракционов. Об этом 2 июня сообщали в алтайском правительстве и самой прокуратуре.

Инспекция подала заявление о внеплановых проверках в понедельник, 31 мая. Поводом послужил инцидент на ул. Попова, 70Д, где 30 мая опрокинулся батут, в результате чего пострадали две девочки.

Впрочем, отказ этот был чисто техническим.

«В согласовании было отказано в связи с некачественной подготовкой органом контроля материалов», – пояснили в прокуратуре.

Тем не менее, в ближайшие дни инспекция внепланово проверит ИП Красакова, который и установил скандальный батут у ТЦ «Район».

При этом плановые проверки предпринимателей прокуратура уже проводит. И тоже с привлечением инспекции Гостехнадзора. Специалисты оценят безопасность на объектах и соблюдение всех стандартов.

А власти составляют реестр аттракционов и осматривают их. Например, в Бийске уже нашли нарушения

«С их владельцами также проводится разъяснительная и консультационная работа о соблюдении мер безопасности при предоставлении услуг. В случае выявления нарушений инспекция будет вновь согласовывать с прокуратурой внеплановые проверки предпринимателей», – пояснили в правительстве.

Напомним, что 30 мая 2021 года возле ТЦ «Район» опрокинулся батут. Судя по кадрам с места инцидента видно, у него оборвались тросы. Пострадали девочки трех и четырех лет, их подбросило в воздух и вынесло на территорию трамвайного депо. Сейчас они обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили два дела после инцидента. Первое – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а второе – о халатности должностных лиц, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч.2 ст. 293). Прокуратура взяла расследование этого дела на контроль.

Ольга Казанцева

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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