Кредитная карта с доставкой на дом за 5 минут. Особенности оформления и реальные подсказки

Кредитная карта Фото: pixabay

Доставка стала неотъемлемой частью жизни. Особенно после пандемии. Заказать можно все: начиная от продуктов и заканчивая элитной мебелью. Банковские структуры реагируют на изменения поведения клиентов быстрее. Достаточно перейти на сайт и получить кредитную карту за 5 минут без визита в банк. Вряд ли кто-то захочет стоять в очередях, в то время пока остальные получают курьером. Да, можно не бояться, что кто-то украдет посылку из ящика. Сотрудник банка вручит заветный пластик непосредственно в руки владельцу.

Современный подход к выбору банковских услуг

Однако не все настроены так современно. Консерваторы продолжают придумывать отговорки, из-за которых боятся связываться с курьерами, предпочитая сотрудников банка в стационарных офисах. Конечно, в этом есть доля разумного, поскольку из каждого «утюга» рассказывают о новых схемах мошенничества и похищении крупных сумм, поэтому заказывать карты необходимо только через проверенные сервисы. Например, Бробанк.ру – сервис подбора финансовых услуг. Удобный интерфейс позволит отсортировать все предложенные варианты по следующим критериям:

отсортирует по банковским организациям с низким процентом отказа;

выберет предложения виртуальных карт;

оставит банки только с доставкой на дом;

отберет оптимальные варианты для жителей Москвы;

покажет карты удобные для снятия наличных;

предложит лучшие варианты и пр.

Здесь же можно ввести информацию о себе, отсортировать параметры самой карты, потребовать выдачу срочного решения и прочих параметров. При условии, что банков становится с каждым годом все больше и больше, то конкуренция возрастает. Это минус для самих кредитных организаций, но плюс для клиентов. Заказчик выбирает оптимальный и самый выгодный тариф. Гибкая политика банков значительно упростила процедуру оформления без визита в офис.

Как оформить кредитную карту без похода в банк

Необходимость в личном посещении банковских организаций постепенно снижается. Даже очереди у банкоматов становятся короче. Ожидается, что уже в ближайшее десятилетие, бумажные деньги станут архаизмом. Почему бы не приобщиться к новейшим продуктам уже сейчас? Тем более что оформление карты займет не больше пяти минут. Для этого необходимо:

отправить заявку на официальном сайте банка;

дождаться уведомления;

представить документ для подтверждения личности;

указать адрес для получения карты;

дождаться курьера.

Еще год назад курьер договаривался о времени прихода через день-два после подачи заявки. Сегодня большинство процессов оформления автоматизировано, поэтому получить кредитку можно уже в течение нескольких часов.

Безопасность заказа кредитной карты на дом

Конечно, нельзя упустить из вида главное опасение. Безопасность по отношению к собственным финансам воспитывается с детства. Если раньше судорожно охраняли «наличку», пряча в самые укромные места, то пластик не нуждается в чрезмерной заботе. Дело в том, что карту доставят по любому адресу, будь то дом или работа.

Курьер не может воспользоваться средствами с нее, поскольку для активации необходимо ваше подтверждение – через звонок в банк или с помощью других систем, предложенных организацией. Представитель привезет карту и пакет документов, которые необходимо подписать. Здесь механизм работает также как и при очном посещении отделения. Тщательно изучите документы перед подписанием, ознакомьтесь с процентной ставкой, порядком начисления штрафов и пени за просрочку.

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