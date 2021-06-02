Один Lexus хорошо, а два лучше. Стали известны доходы главы алтайского избиркома

Ирина Акимова Фото: Олег Укладов

За 2020 год глава Алтайского избиркома Ирина Акимова заработала 5,38 млн рублей. Это почти на 1,38 млн больше, чем в 2019 году. Сведения о ее доходах размещены на сайте избиркома.

Кроме того, в автопарке главной по выборам на Алтае хорошее пополнение: туда въехал Lexus. Помимо этого, у нее есть еще одна аналогичная машина, а также автомобильToyota, точная модель которого не указана.

При этом гаража у Ирины Акимовой нет. Зато у ее супруга есть два машиноместа на 26,8 и 17 квадратов. Видимо, ими и пользуется глава алтайского избиркома. Впрочем, одна из машин, похоже, все равно остается «бездомной».

Супруг Акимовой принес в семейный бюджет 336 тысяч рублей.

Что же касается жилья, то сама председательница избирательной комиссии владеет квартирой в 44,7 квадратных метра. А у ее мужа – апартаменты в 111 квадратов и офисное помещение.

Напомним также, что уже известны доходы и других первых лиц Алтайского края: губернатора Виктора Томенко, депутатов краевого парламента, министров, а также главы столицы региона Вячеслава Франка и чиновников барнаульской мэрии.