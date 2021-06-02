Пятилетняя девочка выпала из окна в Барнауле. Она находится в коме

Окно Фото: pixabay.com

Девочка пяти лет случайно выпала со второго этажа многоэтажки на ул. Шукшина,15 в Барнауле вечером 1 июня. Ребенок находится в больнице в коме. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Следователи провели осмотр места происшествия, проводится доследственная проверка», – отметили в ведомстве.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul сообщил, что ребенок залез на подоконник и выдавил москитную сетку. Вместе с ней девочки упала на асфальт.

При этом в квартире во время инцидента было много родственников. 22-летняя мать была на кухне, ее сожитель смотрел телевизор, а бабушка ребенка читала газету.

В один момент мать ребенка услышала грохот, забежала в спальню и увидела, что окно в комнате открыто, а москитной сетки нет. Подбежав к окну, она заметила, что ребенок лежит без сознания на асфальте. Сожитель девушки немедленно вызвал скорую, и ребенка доставили в больницу с ушибом головного мозга.

Напомним, что 1 июня 2021 года из окна дошкольного учреждения выпала пятилетняя бийчанка. Ребенка доставили в больницу. 20 мая четырехлетний мальчик в Рубцовске тоже оперся на москитную сетку и выпал из окна, его госпитализировали.