Томенко – третий. Сколько заработали губернаторы Сибири в 2020 году

Деньги Фото: pexels.com

Сибирские губернаторы отчитались о своих доходах за 2020 год. Это сделали все, кроме главы Тувы, который сменился в апреле 2021 года, как раз во время окончания декларационной кампании. Кто из руководителей регионов СФО оказался самым богатым – в обзоре «Политсибру».

Александр Усс Фото: krskstate.ru

1. Александр Усс (Красноярский край) – 30,1 млн рублей

Больше всех среди глав СФО (с большим отрывом) заработал губернатор Красноярского края Александр Усс – 30,1 млн рублей. Это на треть выше, чем в 2019 году.

Глава региона имеет четыре земельных участка (174,1 тыс. кв. м; 2,3 тыс. кв. м.; 47,3 тыс. кв. м и 775 кв. м), два жилых дома (на 324 и 643 квадратов) и четыре дачных (на 53, 65, 78 и 308 квадратов), хозяйственное сооружение, нежилое здание и пару легковых автомобилей – Land Rover и Range Rover. В пользовании у красноярского главы находятся земельный участок в 6,9 тысяч кв. м. и квартира 167,8 кв. м.

А вот доходы его супруги наоборот упали на 4% – до 16,3 млн.

Супруга Красноярского губернатора владеет тремя участками (700 кв. м, 3,7 тыс. кв. м, и 71,2 тыс. кв. м), жилым домом площадью более тысячи квадратов, парой квартир (167 и 162 квадрата), гаражами, тремя нежилыми помещениями и баней. Ей принадлежит несколько статусных авто: Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300, а также моторная лодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп ЛАВ 81017.

Сергей Жвачкин Фото: zdrav.tomsk.ru

2. Сергей Жвачкин (Томская область) – 16 млн

Доход Сергея Жвачкина уменьшился на 4% по сравнению с 2019 годом и составил более скромные по сравнению с Уссом 16 млн рублей. Зато супруга Жвачкина многократно увеличила доход. А именно в 319 раз – с 439 тысяч рублей до 140,3 млн рублей.

Так что в целом Жвачкин с женой стали ощутимо богаче в 2020 году. С 17,1 млн в 2019-м годовой семейный доход вырос до 156,3 млн рублей. Это произошло так резко благодаря продаже двух земельных участков и нежилых зданий в Подмосковье. При этом большую часть полученных денег чета Жвачкиных направила на то, чтобы расплатиться по кредитным обязательствам.

В собственности у супруги находятся все те же два участка общей площадью шесть тысяч квадратных метров, квартира, апартаменты, жилой дом и гараж. На самого Жвачкина записан участок для жилой застройки площадью 1,24 тысячи кв. м, квартира площадью 233 кв. м, нежилое здание и снегоход.

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

3. Виктор Томенко (Алтайский край) – 8,5 млн рублей

Алтайский губернатор Томенко вошел в топ-5 глав регионов СФО по упоминанию в соцсетях Рейтинги 15.04.2021 10:08

Губернатор Алтайского края заработал в 2020 году 8,5 млн рублей. В итоге Виктор Томенко попал в тройку самых богатых глав сибирских регионов. Из полученной за год суммы 3,5 млн рублей Томенко причиталось за работу в краевом правительстве. Еще около 4 млн рублей губернатор выручил за проданное авто. Кроме того, у главы региона есть вклады в банках. Также губернатор сдает в аренду свою квартиру.

В его собственности две квартиры на 113,3 и 233,9 кв. м, нежилое помещение в 14 квадратов, две машины (Land Rover Discovery и Toyota Hilux). Также глава региона пользуется недвижимостью площадью 587,7 кв. м.

На супругу Томенко Татьяну записан земельный участок (2,5 тысяч кв. м), дом (161,7 кв. м), квартира (213,6 кв. м), два места для автомобилей, Toyota Corolla и нежилое помещение (73,6 кв. м).

Татьяна Томенко заработала за 2020 год 458 тысяч рублей. У нее тоже есть вклады в банках и дивиденды по акциям коммерческих компаний.

Сергей Цивилев Фото: ako.ru

4. Сергей Цивилев (Кемеровская область) – 7,8 млн рублей

Доходы губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2020 году сократились на 30%. Если в 2019 году Цивилев заработал на 11 млн рублей, то 2020-м только на 7,8 млн рублей. В собственности у чиновника нет ни земли, ни квартир, ни домов, однако обездоленным он совсем не является. В пользовании Цивилева гостиница площадью 17,6 кв. м, а также две квартиры на 98,9 и 43,7 кв. м.

Автомобилей у Цивилева нет, как и жилья. На него записаны только трехколесный мотоцикл Spyder, трицикл той же марки и негоболотоход Can-Am Traxter XMR HD10.

Зато у жены Цивилева Анны (она является главой совета директоров «Колмар Груп») все в порядке и с машинами, и с квартирами. На ней числятся два участка площадью 37 и 1,7 тысяч кв. м, три квартиры (две по 98 кв. м и одна на 72 кв. м), жилой дом на 441,9 кв. м, хозяйственное строение (113,3 кв. м), машина Hyundai Tucson, снегоход Yamaha VT 700 и три машиноместа. А в пользовании находится гостиница на 17,6 кв. м. Ее доходы увеличились с 32,5 млн в 2019 году до 42,6 млн рублей в 2020 году.

На ребенка главы региона, которому нет 18 лет, никакой собственности не записано. Однако в пользовании у него также есть квартира и гостиница.

Игорь Кобзев Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

5. Игорь Кобзев (Иркутская область) – 7,7 млн рублей

Игорь Кобзев оказался в числе губернаторов, которые получили в 2020 году меньше, чем в 2019-м. Его доход уменьшился с 10,8 млн рублей до 7,7 млн рублей.

Кобзев владеет земельным участком (578 кв. м), квартирой (138,4 кв. м), половиной квартиры (47,5 кв. м), гаражом и имеет долю еще в одном гараже.

Также у губернатора в пользовании три земельных участка площадью 1,9 тысяч, 2,7 тысяч и 879 тысяч квадратных метров, жилой дом (400 кв. м), квартира (107 кв. м), помещение для проживания (20 кв. м), гараж и баня.

Жена главы региона вообще ничего не получила за год. Что же касается собственности, то на нее записан только автомобиль BMW Х-6. А в пользовании есть две квартиры и два земельных участка.

Александр Бурков Фото: omskportal.ru

6. Александр Бурков (Омская область) – 7,1 млн рублей

Омский губернатор за 2020 год получил почти 7,1 млн рублей. Это на 300 тысяч меньше прошлогоднего дохода.

Глава региона владеет половиной квартиры площадью 180,6 кв. м, жилым домом (37,9 кв. м), а также участком (2,4 тысячи кв. м). Кроме того, он пользуется квартирой 272 кв. м. Авто у него нет.

У жены Буркова Татьяны доход вырос с 1,2 млн рублей до 1,5 млн рублей. Ей принадлежит квартира (43,4 кв. м), легковой автомобиль Audi Q5, и ¼ доли в объектах недвижимости – в квартире, жилом доме, гараже и земельном участке. Кроме того, у нее в пользовании есть еще две квартиры. Ими же пользуется несовершеннолетний ребенок Бурковых.

Андрей Травников. Фото: nso.ru

7. Андрей Травников (Новосибирская область) – 5 млн рублей

Доход Травникова в прошлом году тоже упал – до 5 млн рублей (годом ранее было 6 млн).

Зато его супруга Людмила существенно «поднялась» в финансовом плане за год. Ее годовой доход составил 1,7 млн рублей против 46 тысяч в 2019 году – разница в 37 раз.

У Андрея Травникова есть автомобиль Volkswagen Tiguan, три бокса в гаражном кооперативе, квартира 40 кв. м и 1/4 доля в квартире 122,3 кв. м. Губернатор пользуется еще двумя квартирами.

В пользовании у жены Травникова находятся три квартиры, в собственности – доля в квартире (122 кв. м). Несовершеннолетний ребенок супругов пользуется упомянутыми квартирами, у него тоже есть доля в квартире.

Валентин Коновалов Фото: r-19.ru

8. Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 3,5 млн рублей

Валентину Коновалову, в отличие от многих коллег, удалось увеличить свой доход, причем почти на треть. В 2020-м он заработал около 3,5 млн рублей.

При этом состав имущества Коновалова не изменился. Ему принадлежат три земельных участка (23,2, 619 и 593 кв. м), два из которых садово-огородные, гараж, автомобиль Mazda Familia 2001 года выпуска и квартира (63,3 кв. м). В пользовании у него еще одна квартира – 55 кв. м.

Жена Коновалова в прошлом году увеличила свой доход в три раза – до 947 тысяч рублей. Правда, тут объяснение есть. В декларации за 2020 год нет квартиры на 62,2 кв. м, которая фигурировала там в 2019-м. В то же время в прошлом году она купила автомобиль Toyota Wish.

Два несовершеннолетних ребенка Коновалова заработали в 2020 году по 62,2 тысячи рублей каждый. В декларации за 2019 год у них не было доходов.

Олег Хорохордин Фото: altai-republic.ru

9. Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 3,3 млн рублей.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин оказался самым бедным сибирским губернатором. Мало того, что за год он заработал 3,3 млн рублей, так его доходы еще упали более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2019 годом (тогда Хорохордин отчитался о 4,4 млн рублей).

За Хорохординым числятся четыре квартиры (площадь самой большой – 197,5 квадратных метров), одна из которых была куплена в 2020 году. Кроме того, в собственности Хорохордина 1/6 доли в квартире и гараже. Он также пользуется квартирой на 176 кв. м. Он владеет целым автопарком: Mercedes-Benz G-320, Chevrolet Camaro, BMW 740LdxDrive, мотоциклы Suzuki GSXR750, BMW HP4 и снегоход.

Шолбан Кара-Оол Фото: tuvaonline.ru

10. Шолбан Кара-олл (Республика Тыва)

В рейтинге должен был быть еще один сибирский губернатор – глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, – однако он ушел со своего поста в апреле 2021 года и публиковать его декларацию региональному правительству уже не пришлось. Сейчас врио главы назначен Владислав Ховалыг.

Напомним, что недавно стало известно, сколько заработали министры Алтайского края. Самый большой доход (4,7 млн рублей) был зафиксирован у глава минздрава Дмитрия Попова. Также о доходах отчитался глава Барнаула Вячеслав Франк и чиновники краевой столицы.