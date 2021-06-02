Детский омбудсмен предложила ввести наказание за проблемные аттракционы

Ольга Казанцева Фото: Фото со страницы Ольги Казанцевой в Instagram

Уполномоченная по правам детей в Алтайском крае Ольга Казанцева предложила добавить в административный кодекс статью о несоблюдении требований к техническому состоянию аттракционов. Закон должен учитывать степень потенциального биомеханического риска для детей. Об этом Казанцева написала на своей странице в Instagram.

«Это обеспечит соразмерность наказания к тяжести совершенного правонарушения», – считает Казанцева.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас в регионе отсутствует необходимость подавать уведомление при установку батута, для них есть послабления обязательной регистрации до октября 2022 года. Ни один батут в Алтайском крае сейчас не зарегистрирован, напомнила Казанцева. Хотя в специальном реестре значится 60 таких аттракционов на весь край.

Кроме дополнения административного кодекса, Казанцева предложила еще открыть горячую линию, чтобы жители сообщали о работающих батутах. Чтобы их можно было найти и зарегистрировать. Это делать это надо обязательно со всеми объектами.

Напомним, что вопрос безопасности аттракционов на краевом уровне обсуждается после ЧП, которое произошло днем 30 мая 2021 года на ул. Попова, 70 Д рядом с ТЦ «Район». На кадрах с места происшествия видно, что из-за обрыва тросов опрокинулся батут. В итоге пострадали девочки трех и четырех лет. Их подбросило в воздух, дети упали на территорию трамвайного депо. Они попали в больницу в тяжелом состоянии.

Алтайские следователи возбудили два уголовных дела. Одно – на предпринимателя (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)). Второе – о халатности должностных лиц, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч.2 ст. 293). Региональная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в крае.