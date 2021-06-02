Школьники Алтайского края будут изучать английский язык по учебнику преподавателя АлтГПУ

Учебник «Altai in Focus» Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Алтайском крае издали учебник «Altai in Focus» – пособие для 5-6-х классов. Автор части для 5-го класса – Татьяна Кулакова, доцент кафедры английского языка лингвистического института Алтайского государственного педагогического университета. Над частью для 6-го класса работала Евгения Гребенкина, учитель гимназии №42, выпускница АлтГПУ.

С 2017 года при поддержке министерства образования Алтайского края в регионе реализуется проект создания региональной линейки учебных пособий. «Altai in Focus» – часть этого проекта.

Это учебное пособие является дополнением к самому популярному в крае школьному учебнику по английскому языку – «Spotlight2». Также, как и основной учебно-методический комплекс, алтайский учебник – продукт издательства «Просвещение».

«Региональный компонент полностью построен на местном материале: каждый из 10 модулей тематически дублирует модули основного учебника, но посвящен интересным местам и знаменитым людям края. Так, есть разделы про барнаульский зоопарк и театр драмы, про фабрику валенок в Родино, про хаски-центр в Шадрино, Мега-Горке в Новоегорьевском, лицее в Новоалтайске, курортах и природе Белокурихи. Учебник писался так, чтобы каждый ребенок края мог найти здесь что-то знакомое, родное, любимое», – отмечают авторы учебника.

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«Altai in Focus» – не учебник по регионоведению, в первую очередь, это пособие для изучения английского языка. Потому оно изобилует заданиями для работы с чтением, письмом, говорением, аудированием. Здесь много заданий на отработку лексики, необходимой для рассказа именно об Алтайском крае, грамматики.

При разработке упражнений учитывался не только возраст учеников (учебник получился ярким, интересным), но и современные требования к подобным пособиям. Учителю не придется искать дополнительные метапредметные задания и задания на развитие функциональной грамотности – в пособии они представлены практически в каждом модуле.

В школы края пособие придет уже к новому учебному году. Распространяется оно бесплатно по заявке, которую школам нужно оставить на сайте АИРО. Процесс распределения напечатанных 10000 экземпляров уже идет. Так что уже в сентябре ребята начнут учиться рассказывать о своей Малой родине и на английском.