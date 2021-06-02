Семь жителей Алтайского края умерли от коронавируса за последние сутки

Температура Фото: pexels.com

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса скончались семь человек. А с начала пандемии в регионе умерло 3,2 тысячи зараженных ковидом. Об этом 2 июня сообщает оперштаб региона.

Всего коронавирусом в крае болело 51,7 тыс. человек, 57 новых случаев заражения зафиксировано за минувшие сутки. Справиться с инфекцией смогли 46,6 тыс. пациентов, из них 46 заболевших получили новости о выздоровлении за последние 24 часа.

По состоянию на 2 июня в инфекционных госпиталях лечится 457 человек с ковидом и 129 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят вирус 140 больных, из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ.

В больницах края есть 216 свободных коек для лечения коронавирусных больных.

Что же касается вакцинации, то первый укол получили 52,2 тыс. человек, а еще 201,2 тыс. жителей региона привиты полностью.