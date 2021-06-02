Страхование ответственности владельцев опасных собак планируют ввести в России

Собака Фото: pixabay

Законодатели России обсуждают инициативу введения страхования ответственности для владельцев собак опасных пород. Алтайский сенатор Сергей Белоусов уверен, что такая мера поможет защитить население от нападения животных.

«Условия содержания потенциально опасных собак имеют свои особенности. Есть немало примеров, когда собаки бойцовых пород, оставшись без присмотра хозяев, наносили травмы, а иногда и тяжкие увечья случайным прохожим. Часто среди пострадавших оказываются и дети», – напомнил Сергей Белоусов.

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Он считает, что страхование гражданской ответственности для хозяев ротвейлеров, акита ину, аргентинских бульдогов и других опасных пород (их в РФ установлено 12) – логичное продолжение политики государства по защите прав граждан.

С этим предложением выступили депутаты Санкт-Петербурга. Их уже поддержал комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, зампредом которого является Сергей Белоусов.

Сенатор напомнил, что с 1 января 2020 года выгуливать потенциально опасных собак без намордника запрещено законом. А в 2018 году с стране приняли долгожданный закон об обращении с животными.

Только вот заботясь о братьях меньших, не стоит забывать и про людей, подчеркнул сенатор.

«Это новое предложение со страхованием направлен на защиту прав граждан, пострадавших от действий потенциально опасных собак и возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью», – подытожил Белоусов.