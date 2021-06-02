Суд дал три года условно дежурной за гибель человека на железной дороге в Алтайском крае

Поезд Фото: pixabay.com

Бывшая дежурная станции Озерки Сибирской железной дороги получила условный срок за гибель работника и травмирование еще двоих электромонтеров на путях. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

«14 сентября 2019 года около 18 часов местного времени обвиняемая, проявив преступную небрежность, зная, что на пути № 6 ст. Озерки проводятся ремонтные работы работниками Алтайской дистанции электроснабжения, открыла светофор, перевела стрелки пути и по радиосвязи дала поездной бригаде команду на проход поезда по этому пути», – рассказали в ведомстве.

В итоге поезд столкнулся с монтажной площадкой автомотрисы. Из-за аварии три электромонтера получили тяжелые травмы. Один из работников через какое-то время скончался в больнице.

Своей вины дежурная признавать не стала, однако следователи собрали достаточно улик против обвиняемой. Тальменский районный суд признал ее виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком в те же три года.

Напомним, что в нарушениях правил безопасности недавно обвинили мастера производственных работ одной из строительных компаний Барнаула. Он допустил на стройплощадку человека, который даже не прошел обучения. В итоге на рабочего упала плохо закрепленная железобетонная плита, он получил тяжелые травмы.