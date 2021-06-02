Мэрия Бийска вышла с проверкой уличных надувных аттракционов и нашла нарушения в их работе. Подробности сообщают «Вести. Алтай».
Сегодня в наукограде разрешена работа только трех батутов. Один из них не соответствует заявленным в документах размерам. Это уже нарушение.
Еще два объекта и вовсе установили без обязательного согласования с властями. Предприниматель, которому они принадлежат, заявляет: просто не успел принять участие в конкурсе (места для летней работы разыгрываются через торги).
Кроме того, по всему краю стартовала проверка надувных батутов со стороны прокуратуры и специалистов краевой инспекции Гостехнадзора.
«Будет дана оценка состоянию безопасности при эксплуатации надувного и иного оборудования, соответствие их требованиям национального стандарта, в том числе при установке, соблюдение эксплуатационной документации, прохождение аттестации операторами», – пояснили в прокуратуре.
Также эксперты проверят, правильно ли установлено ограждение, есть ли огнетушители и аптечка.
В ведомстве обещают добиться устранения всех нарушений, если такие будут. И наказать всех виновных.
Напомним, эту проверку по всему региону прокуратура организовала после инцидента с батутом в Барнауле 30 мая. Надувной аттракцион возле ТЦ «Район» на улице Попова перевернулся. Пострадали две девочки трех и четырех лет – они упали на землю на территорию, где стоят и разворачиваются трамваи. Оба ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.
По данному факту возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности должностных лиц, повлекшей тяжкий вред здоровью.
Женщину, скорее всего, поместят под стражу