Власти нашли нарушения в работе батутов в Бийске

Надувной батут Фото: greenservice.kz

Мэрия Бийска вышла с проверкой уличных надувных аттракционов и нашла нарушения в их работе. Подробности сообщают «Вести. Алтай».

Сегодня в наукограде разрешена работа только трех батутов. Один из них не соответствует заявленным в документах размерам. Это уже нарушение.

Еще два объекта и вовсе установили без обязательного согласования с властями. Предприниматель, которому они принадлежат, заявляет: просто не успел принять участие в конкурсе (места для летней работы разыгрываются через торги).

Кроме того, по всему краю стартовала проверка надувных батутов со стороны прокуратуры и специалистов краевой инспекции Гостехнадзора.

«Будет дана оценка состоянию безопасности при эксплуатации надувного и иного оборудования, соответствие их требованиям национального стандарта, в том числе при установке, соблюдение эксплуатационной документации, прохождение аттестации операторами», – пояснили в прокуратуре.

Также эксперты проверят, правильно ли установлено ограждение, есть ли огнетушители и аптечка.

В ведомстве обещают добиться устранения всех нарушений, если такие будут. И наказать всех виновных.

Напомним, эту проверку по всему региону прокуратура организовала после инцидента с батутом в Барнауле 30 мая. Надувной аттракцион возле ТЦ «Район» на улице Попова перевернулся. Пострадали две девочки трех и четырех лет – они упали на землю на территорию, где стоят и разворачиваются трамваи. Оба ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности должностных лиц, повлекшей тяжкий вред здоровью.