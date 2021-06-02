Маленькая девочка выпала из окна в Бийске

Окно Фото: pixabay.com

1 июня 2021 года из окна дошкольного учреждения в Бийске выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служб следственного комитета по Алтайскому краю.

Ребенок получил травмы, ее доставили в больницу. Следком завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в 2021 году. Так, 20 мая четырехлетний мальчик выпал из окна в Рубцовске. Он облокотился на москитную сетку, что и привело к падению.

В столице Алтайского края несчастного случая не так давно удалось избежать: там вовремя подоспевший полицейский успел снять ребенка с подоконника.