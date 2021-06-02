Антимонопольщики проверят закупочные цены на молоко в Алтайском крае

Молоко Фото: pixabay.com

Антимонопольная служба проверит предпринимателей Алтайского края на предмет сговора о занижении закупочных цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки коснутся скупщиков, которые работают в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощековском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах. Если подтвердится факт, что у предпринимателей существует некое ценовое соглашение, то их ждут «меры антимонопольного реагирования».

Вполне возможно, что проверка связана с запросом депутата Госдумы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева, к которому с подозрениями о существующем сговоре «молочников» обращались жители некоторых районов. В том числе и из упомянутых Волчихинского и Ключевского районов.

В 2020 году в Алтайском крае уже выявляли подобный случай. Фигурантом дела стал Барнаульский молочный комбинат вместе с компанией «Молочные реки Алтая» и индивидуальным предпринимателем из Змеиногорского района.