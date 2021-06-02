Минстрой объявил конкурсы на поиск регоператоров еще для трех мусорных зон в Алтайском крае

Мусор Фото: pixabay.com

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило конкурс на обслуживание еще трех зон обращения с ТКО. Информация об этом опубликована на torgi.gov.ru.

Алтайских регоператоров раскритиковали за пробелы в мусорной реформе Новости 29.12.2020 9:08

В этот раз региональный оператор может смениться (а может и остаться прежний) в Славгородской, Заринской, и Алейской зонах. Сейчас в первой работает компания «Позитив 88», а в двух других фирма «Спецобслуживание-Центральное».

Информация о двух конкурсах (Заринская и Славгородская зоны) была размещена 12 мая 2021 года, а 17 мая появились и данные по Алейской зоне. Заявки в первых двух случаях можно подать до 9 июня, в третьем – до 11 июня.

Всего в Алтайском крае семь мусорных зон: Барнаульская, Бийская, Славгородская, Заринская, Алейская, Каменская и Рубцовская. В 2021 году оператор сменился в двух из них: Барнаульской и Бийской. Первую теперь обслуживает компания «Экосоюз», которая впрочем, не сразу стала победителем: изначально регоператором выбрали «ЭКО-Утилизацию», но фирма не предоставила нужные документы и была отстранена от работ, даже к ним не приступив.

А вот в бийской зоне оператором стала компания «Спецобслуживание Плюс», которая владеет единственным мусорным полигоном в наукограде. Однако предыдущий оператор – «Спецобслуживание – Центральное» – с таким исходом торгов не согласен. Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной антимонопольной службе с требованием приостановить торги и запретить алтайскому минстрою заключать контракт с победителем конкурса. Суд не удовлетворил этот иск.

Кроме того, «Спецобслуживание – Центральное» обращалось с этими же требованиями и в арбитражный суд Алтайского края. Ответчиком тогда стало краевое министерство строительства и ЖКХ, а результат был точно такой же: иск не удовлетворили.