Все те же. Кто из алтайских думцев попал в тройку лидеров медийности за май

Александр Терентьев и Наталья Кувшинова на сессии Фото: Олег Укладов

Упоминаемость депутатов Госдумы от Алтайского края в мае оказалась несколько меньше, чем была в апреле или марте. По всей видимости, парламентарии взяли небольшой «медийный перерыв» перед предстоящими выборами. Но расклад по лидерам особо не изменился: рейтинг «Политсибру» по-прежнему возглавляет главный справедливоросс региона Александр Терентьев.

В мае он существенно оторвался от своих коллег. Так, в прошлом месяце представители ряда районов обратились к нему из-за обвала приемных цен на молоко, а жители поселка Литвиновка в Тальменском районе попросили поддержки в решении множества наболевших проблем. Терентьев помог юным хоккеистам поехать на соревнования в Московскую область, поздравил жителей Алтайского края с Первомаем и Днем Победы. Также в мае стали известны результаты конкурса на именную стипендию Александра Терентьева.

На второй позиции расположилась единоросс Наталья Кувшинова. В апреле она делила эту строчку с Александром Прокопьевым, но за месяц оторвалась от него на несколько упоминаний. Медийность ей обеспечили, например, праймериз, участие в празднике по поводу открытия летнего турсезона на Алтае. А еще о ней писали, как об одном из авторов законопроекта о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря.

Третье место занимает единоросс Александр Прокопьев. В мае он победил в праймериз, упоминался как гость Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, поучаствовал в форуме «Единой России» в Бийске, где обсудили итоги работы и планы на ближайшее будущее.

Лидеры мая:

Рейтинг депутатов Госдумы в мае 2021 года Фото: Иллюстрация: «Политсибру»

Полный медиарейтинг депутатов Госдумы от Алтайского края в мае:

Рейтинг депутатов Госдумы в мае 2021 года Фото: Иллюстрация: «Политсибру»

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Бийский рабочий», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.