Организатора развлечений на батуте, где пострадали два ребенка, задержали и допросили

Руки в наручниках Фото: pixabay

Алтайские следователи предъявили обвинение 51-летней бизнесвумен после того, как две девочки трех и четырех лет получили травмы на батуте. Индивидуального предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ее уже задержали и допросили, сообщили в пресс-службе следкома.

Сейчас СК готовит ходатайство в суд о заключении ее под стражу. Кроме того, правоохранители задержали и 30-летнего владельца этого батута. Ранее появлялась информация, что женщина и мужчина могут быть матерью и сыном.

Напомним, что батут опрокинулся днем 30 мая 2021 года а ул. Попова, 70 Д рядом с ТЦ «Район». Как заметно на видео с места ЧП, у него оборвались тросы. В результате пострадали девочки трех и четырех лет. Детей подбросило в воздух, они упали на территорию трамвайного депо. Обе девочки находятся в больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Помимо дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи возбудили еще и дело о халатности должностных лиц, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч.2 ст. 293).

Расследование взяла на контроль прокуратура. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы в регионе.