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Бывший министр образования Республики Алтай пойдет под суд

Новости
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Суд
СудФото: pixabay.com

Экс-министра образования Республики Алтай Алексея Бондаренко будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

По версии следствия, в 2019 году тогда еще министр Бондаренко поручил директору Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления организовать на пляже озера Манжерок в Майминском районе пост спасателей. При этом подобные действия к полномочиям учреждения не относились.

В результате этого некая коммерческая организация, пользующаяся озером, получила 1,11 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бондаренко свою вину не признал.

Необходимо отметить, что в сообщении следственного комитета указаны только должность обвиняемого и период, когда было совершено преступление. Однако очевидно, что это Алексей Бондарев, занимавший пост министра образования республики в 2019 году и покинувший его в декабре 2019 года.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», экс-руководитель уже упомянутого центра туризма Евгений Абакаев уже признан виновным в присвоении и растрате бюджетных средств. Его приговорили к двум годам условно. Кроме того, с Абакаева взыскали ровно ту же самую сумму, которую получила от центра неназванная организация, 1,11 млн рублей.

Напомним также, что фигурантами дела о коррупции в 2021 году стали экс-министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков. Их обвиняют в получении взяток от поставлявших медицинское оборудование компаний.

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