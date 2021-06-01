ЧП с детьми, суды и «чернуха». Как прошла последняя весенняя неделя в Сибири

Школьница Фото: pixabay.com

На прошедшей недели в Сибирском федеральном округе произошло несколько связанных с детьми скандалов, резонансные ДТП и задержания. Подробнее о главных событиях минувших семи дней в СФО – в еженедельной хронике «Политсибру».

Республика Алтай

С горы «Чертов палец» 31 мая упал 12-летний ребенок. Мальчика увезли в Горно-Алтайскую городскую больницу. Это был уже второй случай в этом году. 9 мая с этого же туристического объекта упала уроженка села Ая. Она тоже выжила.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заверил жителей региона, что «священные» места не будут застраиваться отелями. Также он опроверг слухи о строительстве железной дороги в Китай и объединении с Алтайским краем. Хорохордин даже записал обращение к жителям региона. Поводом для этого стали слухи вокруг разработанного мастер-плана по развитию туризма.

В Горно-Алтайске нашли двух пропавших учениц местного интерната №1. Девушек вернули в учебное заведения, их здоровью ничего не угрожали. Пропали девочки 14 мая, их не было 10 дней. Из-за исчезновения детей республиканские следователи даже завели уголовное дело об убийстве.

Экс-шпионка Бутина заступилась за полицейского, который при задержании выстрелил в новосибирца Новости 31.05.2021 15:55

Алтайский край

В Барнауле на прошлой неделе прогремело дело о трех школьницах, которые избили и «посадили на бутылку» свою 11-летнюю подругу. При этом старшей мучительнице было всего 14 лет. Они сняли издевательства на телефон и отправили матери потерпевшей. Старшую девочку могут судить по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ее уже арестовали и поместили в СИЗО. Также следователи возбудили уголовное дело о халатности против алтайских чиновников (ч.1 ст.293 УК РФ).

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев покинул свой пост 24 мая. Он решил переехать в другой регион. Врио министра назначен заместитель Дементьева, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

Кроме того, в серьезную аварию попал депутат АКЗС, гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин. На трассе в Первомайском районе служебный автомобиль депутата Land Rover столкнулся в Mitsubishi Outlander. Смагин вместе с водителям выжили, но получили серьезные травмы и были госпитализированы. А вот два человека, которые ехали в Mitsubishi, скончались еще до приезда скорой.

Еще одно ЧП с детьми произошло под самый занавес недели, 30 мая. В этот день в Барнауле ул. Попова, 70 Д рядом с ТЦ «Район» опрокинулся батут. Пострадали девочки трех и четырех лет. Они упали на территорию трамвайного депо. Обеих увезли в больницу скорой помощи, они находятся в тяжелом состоянии. После происшествия следователи возбудили два уголовных дела – одно об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а второе о халатности должностных органов, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч.2 ст. 293).

Иркутская область

Лесной пожар произошел 25 мая всего в 5 км от поселка Мамакан Бодайбинского района с населением в 1,6 тысяч человек. Возгорание было локализовано на площади 78 га.

За махинации в сфере ЖКХ в Иркутской области полицейские задержали девять человек. По предварительной информации, они незаконно получили более 50 млн рублей. В схеме участвовали представители крупнейших управляющих компаний областной столицы, которые обслуживают каждый четвертый дом в городе. Обвиняемые договаривались с обслуживающими организациями, что те будут возвращать от 5 до 10% полученных денег. Пятерых подозреваемых отправили под стражу, а четверых – под домашний арест.

Иркутское предприятие «Усольский свинокомплекс» признали виновным в загрязнении рек Белая и Мальтинка. С полей свинокомплекса сбросили загрязняющие вещества в составе талых вод. Теперь 90 суток предприятие не сможет размещать отходы на участке в поселке Белореческий, комплекс должен устранить все нарушения.

Кемеровская область

В Кемерове задержали нескольких протестующих против вырубки деревьев для строительства объездной дороги, которая должна пройти прямо под окнами двух многоквартирных домов. Люди якобы вышли на площадку производственных работ. СМИ писали, что среди задержанных был председатель одного из домов.

Резонанс вызвало жестокое убийство девушки в областной столице. Еще 19 мая в кемеровский следком поступило заявление о пропаже 21-летней студентки РЭУ им. Плеханова. Через три дня после этого рабочий, который занимался прочисткой канализации, нашел в ней человеческие останки, а именно куски кожи с бурыми следами. Следователи возбудили дело об убийстве и задержали 25-летнего парня пропавшей. Он сознался тем, что поссорился с девушкой и ударил ее гантелей по голове. Затем расчленил подругу и вынес в пакетах на мусорку. Дом он вымыл химическими средствами.

Президент РФ Владимир Путин назначил нового прокурора Кемеровской области. Им стал 49-летний Александр Блошкин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Красноярского края. Прошлого прокурора области Павла Бухтоярова в феврале 2021 года назначили прокурором Пермского края.

Красноярский край

Красноярскую набережную 28 мая подтопила вышедшая из берегов река Енисей. Причиной стали частые дожди.

Заместитель главного врача красноярского краевого перинатального центра подозревается в халатности. По версии следствия, в 2020 году в роддоме появились на свет 14 детей, матери которых не стали забирать их. Замглавного врача должна была сообщить об этом в органы опеки и попечительства, но не сделала этого. Подчиненные ей медработники передали новорожденных постороннему человеку, который предоставил некие документы от граждан КНР. Затем этот человек продал детей.

Сын председателя Емельяновского сельсовета Андрей Шилов признался, что виновен в смерти знакомого. Вместе со своим другом 15 сентября они избили человека, который затем скончался от полученных травм.

Новосибирская область

Центральный районный суд Новосибирска арестовал главного врача областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентину Макашеву. Ее заключили под стражу до 20 июля 2021 года. Главного детского психиатра минздрава подозревают в растрате более 3,3 млн рублей. Макашева якобы незаконно потратила сумму, которая предназначалась на ремонт диспансера и его нужды.

Около поселка Чик Новосибирской области на мопеде разбились 14-летние парень и девушка. Они выехали на «встречку» и врезались в иномарку Renault. Парень, который управлял мопедом, погиб, а пассажирка получила перелом таза и черепно-мозговую травму.

Полицейский выстрелил в голову молодого человека в Мошковском районе Новосибирской области. Двое сотрудников ДПС пытались задержать нарушителя и посадить его в автомобиль. Им попытался помешать другой мужчина, но один из инспекторов уложил «бунтовщика» на капот и затем выстрелил ему в висок. Теперь инспектора подозревают по 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий»). Пострадавший несколько дней находился в больнице в тяжелом состоянии, но затем скончался.

У новосибирского депутата Ирины Диденко нашли квартиру площадью 11- квадратных метров в испанской Валенсии. При этом заграничная недвижимость не была указана в ежегодном отчете о доходах.

Квартиру Диденко купила еще в сентябре 2008 года по аукционной стоимости в 281 тыс.евро. Автор расследования, независимый депутат Сергей Бойко, направил запрос о проверку Диденко в прокуратуру.

В Новосибирске днем 24 мая с высоты упала люлька с рабочими. Пострадали три человека, всех увезли в больницу. Двое рабочих находятся в больнице в тяжелом состоянии, а один в очень тяжелом. Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ч.1 ст. 216 УК РФ).

Девочка, над которой в барнаульской «заброшке» издевались подруги, пройдет реабилитацию Новости 01.06.2021 10:37

Омская область

27-летнего депутата Покровского сельсовета Омской области задержали за съемку порно с несовершеннолетними. По данным СМИ, это Алексей Онищенко, который прошел в сельсовет от КПРФ.

Кроме того, в Покровском сельсовете возбудили дело против 23-летней жены депутата о действиях сексуального характера в отношении школьницы и воспитанницы детского дома (ч. 2 ст. 134 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2020 года она снимала несовершеннолетних на видео и выкладывала ролики в интернет. По словам девушки, видео было только одно, воспитанница детского дома это подтвердила. Девочка также рассказала, что за съемку ей заплатили три тысячи рублей.

Железнодорожный вокзал Омска эвакуировали из-за сообщения о бомбе 31 мая, всех людей вывели на привокзальную площадь. Здание вокзала проверили, бомбы там не было.

Прокуратура Омской области будет проверять информацию о том, что мэрия Томска заселила 71-летнюю одинокую пенсионерку в непригодную для проживания комнату, где прежде находилась душевая. Местные СМИ писали, что из-за сырости в помещении заваливаются стены. Женщина потратила на ремонт более 80 тысяч рублей, однако он не исправил ситуацию.

Томская область

Жителя города Стрежевого Томской области и его двоих сыновей обвиняют в том, что они избили инспектора ГИБДД, когда он составлял протокол на водителя без прав. Всем троим грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд изменил место домашнего ареста мэру Томска Ивану Кляйну, заменив больницу на квартиру. Причина – окончание лечения в медучреждении. Кляйн находился в медучреждении после операции на почке.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что в 2027 году в закрытом городе Северск введут в эксплуатацию реакторную установку на быстрых нейронах БРЕСТ-300. В России такие есть только на Белоярской АЭС и в Свердловской области.

Республика Тыва

Мэрия Кызыла призвала жителей дач готовиться к эвакуации из-за возможных подтоплений. В зоне риска живет 300 человек. Всего в городе развернуто пять пунктов размещения на 1,3 тысячи человек. Из-за паводка 29 мая в республиканской столице ввели режим ЧС. В левобережных дачных обществах было затоплено 48 домов.

Полицейского из Тувы заподозрили в том, что он сбил пешехода и уехал с места ДТП. Об инциденте сообщил очевидец происшествия. Труп сбитого молодого человека нашли еще 16 мая. Однако виновника происшествия не было, он скрылся. Через какое-то время в полицию пришел очевидец, который рассказал, что на пострадавшего наехал полицейский, затем он скрылся с места аварии. Сам же полицейский все отрицает, пока его не отстранили от работы.

Кроме того, в Туве произошло новое землетрясение – на этот раз подземный толчок магнитудой 3,8 в Бай-Тайгинском кожууне (районе) в понедельник, 24 мая. В эпицентре интенсивность достигла 4,7 балла.

Республика Хакасия

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск в Абаканский городской суд о признании ложной информации о том, что его вызвали на допрос по делу о мошенничестве, которую распространили некоторые СМИ.

Хакасские следователи завершили расследование уголовного дела против жителя города Сорска, который в Усть-Абакане жестоко убил своего 42-летнего знакомого. Они выпивали, но вдруг возникла ссора, началась драка, и обвиняемый более 160 раз ударил своего знакомого ножом по всему телу. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.