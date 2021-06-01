Погибшими в ДТП в Ельцовском районе оказались известный бийский тренер с семьей

Свеча Фото: pexels.com

Личности людей, погибших 31 мая в ДТП на участке дороги К-05 в Ельцовском районе установлены. Ими оказались известный бийский тренер Владимир Каташев и его семья: супруга Ирина и двое сыновей. Дочь Каташева выжила и сейчас находится в бийской горбольнице. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Владимир Каташев был известным в Бийске тренером по каратэ, руководителем спортивного клуба «Барс». Среди его воспитанников – призеры всероссийских и европейских соревнований и мастера спорта.

ДТП произошло, когда Каташев возвращался с юбилея своего отца, из городе Таштагол в Кемеровской области.

Прощание с Владимиром Каташевым состоится 2 июня с 8.00 в спортклубе «Барс» по адресу: г. Бийск, ул. Льнокомбинат, 22. Похоронят погибших в Таштаголе.

Напомним, что в этом ДТП столкнулись Nissan и Subaru. В первом автомобиле была семья Каташевых, во втором только водитель, и он тоже погиб.