«Экономический» замглавы Барнаула Мария Кулагина покидает пост

Мария Кулагина Фото: barnaul.org

Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Мария Кулагина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе мэрии.

Причины такого решения пока неизвестны.

Мария Кулагина родилась в 1981 году. Кандидат экономических наук. Имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». Работала в различных крупных компаниях региона, а также преподавала во Всероссийском финансово-экономическом институте и барнаульском филиале Финансового университета при правительстве РФ.

Должность заместителя главы администрации Барнаула по экономической политике получила в марте 2020 года.

Напомним, что 1 июня также стало известно об уходе с должности главы отдела барнаульской администрации по развитию туризма Татьяны Сибиркиной. Она также оставила пост по собственному желанию,. Причины ее увольнения также пока не известны.

Кроме того, в январе 2021 года свои посты покинули замглавы по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, глава комитета по предпринимательству Евгений Ноздрачев. А в апреле – руководитель комитета по ЖКХ Антон Бенс. Все трое чиновников ушли с должностей по собственному желанию.