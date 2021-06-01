День защиты от интернета. Каких угроз для своих и не только детей опасаются алтайские депутаты

Дети Фото: pixabay.com

1 июня – международный день защиты детей. Это праздник с более чем 50-летней историей, который многие годы отмечают и в России. Однако последние «недетские» события в Барнауле и крае (опрокинувшийся батут, избитая школьница, нападающие на детей собаки) на праздничный лад совсем не настраивают.

Корреспондент «Политсибру» спросил у депутатов, что сейчас является главной угрозой подрастающему поколению. Большинство опрошенных видят основной источник опасности во всемирной паутине и вредной информации, однако некоторые рассказали и о более глобальных проблемах детства.

Марина Понкрашева Фото: Виталий Барабаш

Марина Понкрашева: «Детей нужно защищать от взрослых»

Депутат барнаульской гордумы, общественник и в прошлом педагог Марина Понкрашева назвала, пожалуй, самого фундаментального, но при этом и самого неожиданного врага детей: это взрослые, причем зачастую даже желающие добра.

«Детей нужно любить. Но очень много случаев или чрезмерной любви, или ее нехватки. А во всем должна быть золотая середина, должна быть мера», – считает Понкрашева.

Все опасности, которые могут угрожать детям, попадают в сферу ответственности взрослых. А потому, считает собеседница, защищать детей нужно от взрослой невнимательности, и безответственности.

Евгения Боровикова Фото: Олег Укладов

Евгения Боровикова: «Все запретить в интернете!»

Депутат АКЗС, нынче уже практически эсер Евгения Боровикова – достаточно строгий родитель. Она прикладывает все усилия, чтобы оградить дочь от вредной информации и регулирует, что ее чадо смотрит и слушает. Все, что по мнению депутата, может как-то отрицательно повлиять на детей, необходимо запретить. А дочь Боровикову от вредного влияния защищает и то, что времени на занятия чем-то неправильным, у нее нет.

«С понедельника по субботу мы посещаем секции. Вторник-четверг у нас танцы, среда – бассейн, в пятницу – логопед, в субботу – подготовка в школе. А еще английский. В воскресенье мы с ребенком ходим в церковь», – рассказала о расписании дочери депутат.

А от физических опасностей маленького гражданина в будущем должны защищать навыки самозащиты. С 1 сентября, по словам депутата, ее ребенок пойдет на борьбу. Мама считает необходимым научить ребенка драться, да и сама умеет это делать.

Вячеслав Перерядов, заседание гордумы Барнаула, декабрь 2020 года Фото: Олег Укладов

Вячеслав Перерядов: «Городские власти и правоохранители со всем справляются»

Депутат БГД, единоросс Вячеслав Перерядов оценивает ситуацию с безопасностью детей как скорее хорошую. А недавние события в столице крае – как исключение.

«Случай с батутом это не система, а частность. Власти города и органы правопорядка делают большую работу по поддержанию безопасности», – считает Перерядов.

В чем-то он сходится во взглядах с Евгенией Боровиковой: дети должны быть заняты полезными делами, а взрослым необходимо эту занятость обеспечить. Основную часть времени подрастающего поколения должна занимать учеба и спорт, и, что немаловажно, общение с родителями.

Мария Прусакова на сессии АКЗС, 27 мая 2021 года Фото: Олег Укладов

Мария Прусакова: «Детей нужно защищать от социума»

По мнению депутата АКЗС, лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, очень часто угроза детям может исходить и от их сверстников. А все потому, что подрастающее поколение часто предоставлено само себе, а в обществе не хватает социального института.

«Сейчас воспитателями детей стали социальные сети, у них появляются сомнительные герои и авторитеты. Необходимо, чтобы ребенок мог направить свои способности, и реализовать себя, чтобы у него были все возможности для этого», – констатирует Прусакова.

А вот конкретные случаи, произошедшие в регионе, по мнению депутата, являются своего рода лакмусовой бумажкой, которая больше говорит о состоянии общества в целом.

Сессия АКЗС, Владимир Семенов Фото: Олег Укладов

Владимир Семенов: «Больше спорта»

Депутат краевого парламента от ЛДПР, глава реготделения партии Владимир Семенов тоже укоряет всемирную паутину. Но не за все подряд, а именно за соблазны, которые она дает: распространение наркотиков, сомнительные способы легкого заработка. Что же касается физических опасностей, то сейчас ситуация на улицах страны вполне стабильная. Однако своего рода угрозой является дефицит физического развития.

«Не хватает детского спорта. Сборы с родителей на соревнования, форму, поездки мешают его развитию»,– сетует Семенов.

Депутату, к слову, доводилось и лично защищать ребенка, пусть и не своего, от нападения собаки. Бродячие животные, по мнению Семенова, это тоже большая беда.

Интернет, видеоигры и бродячие животные

Как уже было сказано, в том, что детей нужно защищать от мировой сети, сходятся абсолютно все опрошенные. Кто-то, например, депутат краевого парламента от «Единой России» и директор школы Наталья Цепенко, добавляет к этому списку еще и телевидение и компьютерные игры. Электронные развлечения, по ее мнению, способствуют росту агрессии, а также создают ложную картинку множества «жизней».

Что же касается опасностей материальных, то здесь ситуация, видимо, нынче не так уж страшна. Время сейчас относительно спокойное, и отдельные пугающие истории все-таки остаются сугубо единичными. На угрозу тянут лишь нападения бродячих животных: сталкивались с необходимостью защитить от них своего или чужого ребенка двое опрошенных, Евгения Боровикова, и Владимир Семенов. Однако некую системную проблему в этом видит только Семенов. Так что и здесь, похоже, все не так страшно.

В общем, в вопросе защиты детей политики солидарны, невзирая на принадлежность к различным лагерям. Разве что средства защиты выбирают разные.