Следком предъявит обвинение еще нескольким алтайским чиновникам по делу о сиротских квартирах

Константин Мальцев Фото: Антон Дегтярев

Алтайские следователи готовятся предъявить обвинения по статье «халатность» еще некоторым должностным лицам, которые имели отношение к провальной выдаче квартир детям-сиротам в 2020 году. Результаты должны быть уже скоро – в июне этого года. Сейчас региональный следком завершает расследование уголовного дела. Об этом рассказал замглавы СУ СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев на пресс-конференции 31 мая.

Мальцев пояснил, что следователи уже внесли ряд представлений чиновникам.

«Деньги реально имелись и можно было работать. Все органы власти должны были быть заинтересованы в результатах этого освоения. Жилье в районах было, есть, оно продавалось и продается. Мы рынок обследовали, смотрели. Просто нужно было работать в этом направлении, тогда бы какой-то результат был», – сказал Константин Мальцев.

В этом деле уже есть один фигурант – бывший руководитель Регионального жилищного управления края Евгений Катугин. Его обвиняют по двум уголовным статьям – за неисполнения решений судов, обязывающих выдавать квартиры, и за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, в 2020 году он не освоил более 800 млн рублей на покупку квартир для сирот.

Катугин поручил своим подчиненным покупать жилье для сирот только в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Остальные дети-сироты остались без положенных «квадратных метров», так как в районах руководитель не работал. Константин Мальцев отметил, что директор работал в основном в Барнауле только потому, что это было проще, и рынок здесь более насыщен.

Кроме того, следователь заявил, что программа предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам края заработает летом 2021 года именно благодаря усилиям алтайского следкома. Кстати, в текущем году власти региона планируют выдать 170 сертификатов детям-сиротам.

Напомним, что в 2020 году Алтайский край оказался одним из худших регионов страны по выдаче квартир детям-сиротам. Региональные власти не смогли освоить 68% выделенных денег, они предоставили жилье только 5% нуждающимся. 561 млн рублей пришлось вернуть в федеральный бюджет. Тогда следком и возбудил уголовное дело против чиновников алтайского минстроя. А глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал региональные власти за низкие темы выдачи жилья, алтайских коллег он укорил в плохом контроле.

Однако министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на недавней пресс-конференции заявил, что освоить все выделенные деньги было невозможно, потому что они пришли только в сентябре. За три месяца властям было трудно подготовить все документы, найти квартиры и провести аукционы.

Кстати, комментировать позицию Гилева Константин Мальцев отказался.