«Мощный стимул для детей». Алтайские справедливороссы поздравили стипендиатов депутата Госдумы Терентьева

Награждение стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» поздравили школьников Алтайского края, которые стали стипендиатами депутата Госдумы Александра Терентьева, и вручили им сертификаты. Так как учебный год завершен, то церемонию награждения проводили преимущественно в неформальной семейной обстановке. Но для ребят визит гостей все равно стал сюрпризом, а для кого-то и настоящим мини-праздником.

Первый сертификат стипендиата вручили футболисту из Санниково Саше Бебекину. В свои юные годы он уже многого добился в спорте: играет в команде «Гелиос», на первенстве Сибири его признали лучшим нападающим, а в прошлом году стал лучшим нападающим Алтайского края среди сверстников.

Мальчик пока не решил, как потратит стипендию. Но возможно эти деньги пойдут на покупку профессиональной футбольной амуниции, которая стоит очень дорого.

«Впечатления от известия о победе в конкурсе – самые восторженные, Саша просто счастлив. В то же время его тренер не сомневался в том, что он станет стипендиатом. Большое спасибо Александру Терентьеву, партии «Справедливая Россия – За правду» за такой великолепный и нужный конкурс, за материальную поддержку ребят. Это очень мощный стимул для детей для достижения успехов в учебе и спортивном мастерстве», – подчеркнула мама спортсмена Татьяна Константиновна.

Для ученика из Ключевского района Станислава Белана победа в конкурсе – это тоже отличная возможность закупить необходимый для тренировок спортивный инвентарь. В этом году он защитил третий юношеский разряд по лыжам. Мама спортсмена Виолетта Васильевна признается, что все вокруг скептически относились к тому, что они заявились на стипендию. Но для спортивной семьи, в которой родители сами тренируют детей и спонсируют их развитие, это весомая поддержка.

«Детский спорт развивается и живет во многом вопреки, чем благодаря. На соревнования чаще приходится ездить за свой счет, реже помогает администрация. Поэтому подобный конкурс – очень большая помощь в популяризации массового детского спорта», – считает мама мальчика.

Награждение стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева Фото: altai.spravedlivo.ru

А вот восьмиклассница из Поспелихинской средней школы №1 Ирина Погребкова решила вложить стипендию в свое образование. Девочка круглая отличница и в свои юные годы имеет немало призовых мест с соревнований различного уровня по спортивным бальным танцам. А будущее намерена связать с менеджментом и экономикой. Для нее эта победа стала стимулом для новых достижений в учебе и танцах.

Ко многим стипендиатам депутаты с заглянули домой и поздравили в кругу семье. А вот 14-летнюю отличницу и гимнастку Еву Финашину из Барнаула и вовсе наградили прямо в Краевой спортивной школе олимпийского резерва, где она участвовала в соревнованиях.

Награждение стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева Фото: altai.spravedlivo.ru

А вот ученика пятого класса Дениса Гулевских из Советского района с победой в конкурсе поздравляла вся школа. Свидетельство и благодарственное письмо от Александра Терентьева ему вручили на линейке, посвященной последнему звонку. Мальчик учится на одни пятерки, занимается самбо и дзюдо и имеет второй юношеский разряд. И уже сейчас он решил, что когда вырастет станет прокурором.

«Новость о победе мы восприняли с полным восторгом. До сих пор эмоции нас переполняют. К тому же вручили свидетельство и благодарственное письмо на линейке, где собрались все учащиеся и преподавательский коллектив школы. Это просто незабываемое событие», – поделилась впечатлениями мама лауреата Светлана Гулевских.

Награждение стипендиатов депутата Госдумы Александра Терентьева Фото: altai.spravedlivo.ru

Для семиклассницы Варвары Виттенбек из отдаленного села Залесовского района Пещерка в честь победы в конкурсе устроили настоящий мини-праздник. Торжественная церемония вручения благодарности хоть и прошла в домашней обстановке, но поздравить землячку пришли классный руководитель, родственники и соседи с цветами. По словам близких, девочка с шести лет занимается лыжами и много тренируется, даже невзирая на мороз и метель.

Также депутаты партии встретились со стипендиатами и в Смоленском, Ребрихинском, Новичихинском, Мамонтовском, Зональном районах и других муниципалитетах Алтайского края. География победителей конкурса огромная. А все финалисты успешны не только в учебе, но и имеют высокие спортивные показатели.

Напомним, 20 школьников из Алтайского края стали стипендиатами главного справедливоросса региона Александра Терентьева. В учебном году 2021-2022 им каждый месяц будут выплачивать по 3000 рублей. Еще 20 учеников получат разовые стипендии в таком же размере

Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду»