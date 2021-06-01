«Приняли не все меры». Алтайские следователи рассказали о поисках виновных в обрушении трубы на ТЭЦ-2

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Следком Алтайского края пока не нашел виновных в обрушении трубы на барнаульской ТЭЦ-2. Расследование уголовного дела по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) продолжается, экспертиза еще не окончена, обвинение никому так и не предъявили. Тем не менее, следователи выяснили, что ответственные лица приняли не все меры, чтобы избежать падения трубы. Об этом рассказал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

По его словам, на ТЭЦ-2 знали, что трубе требовался ремонт. Но не предприняли должных мер.

«Барнаульская компания «Алтайтехноинжиниринг» в 2020 году проводила обследование технического состояния трубы. Судя по техническому отчету от 10 августа 2020 года, общее техническое состояние конструкции дымовой трубы признано ограниченно работоспособным», – отметил Константин Мальцев.

Все точки над i должна поставить экспертиза. Она сейчас идет, следователи устанавливают виновных в произошедшем.

Недавно руководитель алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов назвал причиной обрушения трубы недостатки проектирования и низкое качество строительства. Так, у трубы была занижена толщина верхней стенки на 10-20 мм относительно нормы, а однослойное армирование было только с одной стороны. При создании трубы использовали некачественные материалы. Прочность бетона понижена в 1,5 раза. Были найдены и другие недостатки строительства.

Также Лузанов отметил, что организации, которые обследовали объект, сделали это некачественно. Новое обследование показало, что трубы была не ограниченно-работоспособной, а непригодной для использования и опасной.

Напомним, что авария произошла вечером 11 апреля 2021 года. Обломки повредили систему топливоподачи. В результате на время многим барнаульцам снизили подачу тепла.