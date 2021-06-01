Алтайские следователи назвали причину смерти школьницы из Рубцовска

Людмила Рязанцева и Константин Мальцев Фото: Антон Дегтярев

Следователи Алтайского края пояснили, что 12-летняя школьница из Рубцовска, которая скончалась после разговора с директором школы, не совершала суицид. Она умерла во время приема пищи. Об этом рассказал замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев на пресс-конференции 31 мая.

«Причина смерти – аспирация пищевыми массами, асфиксия. Она задохнулась, употребляя пищу. Как это случилось, мы пытаемся разбираться. Она была в нормальном настроении, это и мама говорит. Да, они сходили к педагогам, к учителю в школу. Но несчастный случай совпал с походом в школу», – пояснил Мальцев.

При этом ряд экспертиз еще не закончен, следователи должны сделать окончательный вывод. Дело все еще расследуется, его квалификация не изменилась.

Напомним, что юная жительница Рубцовска умерла 8 апреля. Тогда СМИ предполагали, что ребенок мог свести счеты с жизнью после происшествия в школе. Девочку вызвали к завучу из-за ролика, в котором один из детей вытирает с брюк следы корректора. Его сняла на телефон погибшая девочка. Родителей троих школьников вызвали в учебное заведение. Там всем разъяснили, что снимать других детей без разрешения нельзя, как и выкладывать ролики в интернет.

После этого девочка якобы вышла из кабинета в слезах. СМИ сообщали, что 12-летняя школьница написала подруге в WhatSapp, что у нее «расплывается и болит в глазах». Через несколько часов после этого, уже дома она умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева даже обратилась в прокуратуру и заявила, что завуч не должна была ругать детей за видео.