Руководитель туристического отдела администрации Барнаула ушла в отставку

Администрация Барнаула Фото: Олег Укладов

Татьяна Сибиркина, которая возглавляла отдел по развитию туризма в администрации Барнаула, написала заявление по собственному желанию. Об этом «Политсибру» рассказали в пресс-службе мэрии.

Нового председателя комитета по ЖКХ назначили в Барнауле Новости 17.05.2021 12:10

Пост стал вакантным с 1 июня 2021 года. Сама же чиновница перешла на новое место работы, но куда – неизвестно. Как непонятно и то, кто теперь займет освободившееся кресло.

Это кресло Татьяна Сибирскина занимала с 2013 года. До этого она 11 лет замещала должности от ведущего специалиста до заместителя председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. А до работы в органах местного самоуправления Сибиркина была ведущим специалистом комитета по труду администрации Алтайского края.

Это, кстати, не первое увольнение в администрации Барнаула в 2021 году. По собственному желанию ушли замглавы по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев, глава комитета по предпринимательству Евгений Ноздрачев, а также глава комитета по ЖКХ Антон Бенс.