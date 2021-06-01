Восемь человек с коронавирусом скончались в ковидных госпиталях Алтайского края

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Еще восемь жителей Алтайского края скончались в ковидных госпиталях. Коронавирус стал причиной смерти в шести летальных случаях, сообщили в оперативном штабе 1 июня. Всего в регионе умерло более 3,2 тысяч человек с COVID-19.

За сутки коронавирус выявили у 56 жителей региона. Общее число заболевших составило 51 696. В то же время 64 пациентов выписали из больниц. Всего в период пандемии с болезнью справились более 46,6 тысяч человек.

Лечение продолжают 589 человек с COVID-19 или вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 142 пациента, из них 48 – на аппаратах ИВЛ.

По данным на первый день лета, прививку от коронавируса в Алтайском крае поставили уже 250,2 тысячи человек. Причем 199,5 тысяч жителей региона получили оба компонента вакцины.