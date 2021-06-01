Девочка, над которой в барнаульской «заброшке» издевались подруги, пройдет реабилитацию

Ребенок Фото: pixabay.com

Власти Алтайского края отправят в детский оздоровительный лагерь 11-летнюю девочку, над которой издевалась группа подростков в одном из заброшенных зданий Барнаула. Выбрать место и время для отдыха потерпевшая сможет сама. Лагерь должен помочь восстановить психическое состояние ребенка. Об этом заявил заместитель руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев на пресс-конференции 31 мая.

Об отправлении ребенка в оздоровительный лагерь Константин Мальцев уже поговорил с уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой.

Сейчас же пострадавшая уехала на экскурсию в Санкт-Петербург вместе с мамой. Поездка тоже станет частью реабилитации. Деньги на перелет (60 тысяч рублей) собрали силами детского фонда.

Некоторое время с девочкой работали педагоги и психологи. Кроме того, у ребенка есть и физические травмы, оставшиеся от издевательств.

«У нее есть телесные повреждения. Девочка прошла экспертизу, у нее кровоподтеки, синяки. На КТ выявлены дополнительные нарушения, которые требуют оценки», – пояснил Константин Мальцев.

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки-подростка избили и «посадили на бутылку» свою 11-летнюю знакомую. Издевательства они сняли на телефон и отправили матери ребенка, которая обратилась в полицию. Поводом для истязаний мог последить прошлогодний долг в три тысячи рублей и ссоры родителей.

По делу возбудили две уголовные статьи. Первую – по ч.4. ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). По ней проходит самая старшая 14-летняя мучительница, достигшая возраста уголовной ответственности. Ей уже предъявили обвинение, девочка находится в СИЗО.

Вторая статья – о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). По ней допросят должностных лиц – от чиновников из министерства образования до работников школы. Следователи собираются допросить и министра образования Алтайского края Максима Костенко.

Двух 13-летних участниц избиения тоже могут привлечь к ответственности. Их поставят на учет. В дальнейшем органы системы профилактики смогут поместить их в исправительные учреждения закрытого типа.

Отметим, что следователи потребовали заброшенное здание, в котором происходили издевательства.