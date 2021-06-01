Пойдет на металлолом? В Бийске продают целый трамвайный комплекс

Бийский трамвай Фото: Фото из группы «Бийск 22 - группа нашего города» в «Одноклассниках»

Имущество МУП «Трамвайное управление» Бийска выставили на продажу. Согласно данным федерального реестра сведений о банкротстве, торги пройдут 2 июня.

Судьбу электротранспорта решили в Бийске Новости 10.06.2019 14:25

Нового хозяина будут искать для целого трамвайного комплекса: объекты недвижимости, подвижной состав, различные машины, оборудование и другое. Продают этот лот за 1,332 млрд рублей, хотя изначально комплекс оценивали в 1,49 млрд рублей, рассказала первый замглавы города Ирина Ломоносова во время заседания Думы 31 мая, пишет «Бийский рабочий».

Как пояснила Ломоносова, если покупатель не находится, то имущество выставляется на торги, а предлагаемая стоимость сделки каждый раз понижается. То есть в следующий раз, если сейчас не продадут, то трамваи выставят еще дешевле. Причем в мэрии говорят, что стоимость комплекса может снизиться до 300 млн рублей. А если покупатель вообще не найдется, то оно перейдет в распоряжение муниципалитета, причем бесплатно.

Но председатель Думы Сергей Ларейкин опасается, что понижение цены может привлечь недобросовестных покупателей, которые сдадут это имуществом на металлолом.

Напомним, в 2019 году МУП «Трамвайное управление» было признано банкротом. Предприятие задолжало налоговикам больше 79 млн рублей. Хотя серьезные проблемы начались еще в 2017-м.