14-летнюю барнаульскую школьницу посадили в СИЗО за насилие над сверстницей

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Алтайские следователи предъявили обвинение 14-летней школьнице, которая издевалась над 11-летней девочкой в заброшенном здании Барнаула. Ее будут судить по ч.4. ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сейчас обвиняемую уже поместили в СИЗО. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю Константин Мальцев.

«Все учитывается, не только возраст. Мы предъявили ей обвинение. Решение было принято с учетом дерзости преступления, с учетом общественной значимости дела, с учетом того, что она может воздействовать на свидетелей, очевидцев совершенного преступления. Для судьи наши доводы были убедительны, и он посчитал, что необходимо изолировать девушку», – отметил Мальцев.

По словам представителя СК, сейчас обвиняемая «абсолютно спокойна», она рассказывает обстоятельства происшествия, признает вину, но не раскаивается в содеянном.

При этом если родители потерпевшей потребуют возмещение морального и физического вреда, то следователи примут меры, чтобы обвиняемая заплатила нужную сумму.

Над школьницей издевались три девочки. Двоим из них было 13 лет (на учете девочки не состояли). Они тоже могут понести серьезное наказание и оказаться в заключении.

«Их поставят на профилактический учет. Органы системы профилактики в дальнейшем вправе ходатайствовать перед судом о помещении их в исправительные учреждения закрытого типа. Сроки определяет суд», – отметил Мальцев.

Кроме того, следователь подчеркнул: если кто-то из них наносил пострадавшей телесные повреждения, то он тоже будет наказан. В следкоме пообещали установить роль каждого в избиении.

Родители подозреваемых работают медсестрами, сварщиками, рабочими. И теперь их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (КоАП 3.35).

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки-подростка избили и «посадили на бутылку» 11-летнюю подругу. Все это они сняли на телефон и отправили видео матери потерпевшей, которая и пошла в полицию. По предварительным данным, поводом для истязаний стал долг в три тысячи рублей и ссоры родителей.

Помимо статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), следователи завели и уголовное дело о халатности чиновников (ч.1 ст.293 УК РФ). Константин Мальцев отметил, что по нему допросят должностные лица – от чиновников минобра до работников школы. Министр образования Максим Костенко также может быть опрошен следователями.