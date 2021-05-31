«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Алтайском крае. Победители предварительного голосования почти наверняка пойдут на выборы от партии в Госдуму. Правда, точно можно говорить только про одномандатные округа. По списку партии результаты тоже есть, вот только сам список еще будут утверждать на федеральном уровне.
Итоги процедуры, которая и определила всех кандидатов, в партии сообщили вечером 31 мая. Их презентовал глава исполкома «Единой России», депутат АКЗС Денис Голобородько.
Кстати, второй результат был у заместителя начальника управления юстиции, бывшего лидера алтайской ЛДПР Андрея Щукина – 9,61%. Третий – у директора ООО «Замок-плюс» Андрея Замороко.
Барнаульский депутат Сергей Струченко оказался на втором месте (13%), на третьем – директор рубцовской спортшколы «Юбилейный» Валерий Никеев (9,62%), на четвертом – депутат Барнаульской гордумы, бизнесмен Кристина Юстус (7,5%).
Кстати, это самый высокий результат по округам в Госдуму. Барнаульский депутат и известный спортсмен Иван Нифонтов набрал 7,19%. Остальные – еще меньше.
Депутат БГД Иван Огнев набрал голосов на второе место (10,77%), совсем чуть-чуть ему уступила лидер «Молодой Гвардии» в регионе Виктория Анищенко (9,99%).
Отметим, что все победители пойдут на выборы в Госдуму по указанным округам. И все они уже являются действующими депутатами по этим округам. Так что в этой части перемен у партии ожидаемо не произошло
Отметим, что на список претендовало 40 кандидатов. Вот 10 из них с самыми высокими результатами:
По словам Дениса Голобородько, именно эти люди претендуют на включение в список партии. Однако кто точно в него войдет и в каком порядке, пока не известно.
Во-первых, партия только предварительно сообщила, что объединит Алтайский край и Республику Алтай в одну территориальную группу. Так что как минимум с одним регионом придется делиться местами в этой группе.
Во-вторых, в случае с терргруппой партия будет вручную расставлять кандидатов по местам. Так что, возможно, далеко не все указанные в нее войдут. А кто войдет – еще не обязательно получат проходное место и попадут в Госдуму.
Напомним, в праймериз на ГД от Алтая участвовало 93 человека.