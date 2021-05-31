Знакомые все лица. «Единая Россия» назвала предполагаемых кандидатов на выборы в Госдуму от Алтая

Праймериз «Единой России» Фото: Олег Укладов

«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Алтайском крае. Победители предварительного голосования почти наверняка пойдут на выборы от партии в Госдуму. Правда, точно можно говорить только про одномандатные округа. По списку партии результаты тоже есть, вот только сам список еще будут утверждать на федеральном уровне.

Итоги процедуры, которая и определила всех кандидатов, в партии сообщили вечером 31 мая. Их презентовал глава исполкома «Единой России», депутат АКЗС Денис Голобородько.

Победители праймериз по одномандатным округам

Барнаульский округ (№ 39) – Даниил Бессарабов (75%).

Кстати, второй результат был у заместителя начальника управления юстиции, бывшего лидера алтайской ЛДПР Андрея Щукина – 9,61%. Третий – у директора ООО «Замок-плюс» Андрея Замороко.

Рубцовский округ (№ 40) – Виктор Зобнев (77%).

Барнаульский депутат Сергей Струченко оказался на втором месте (13%), на третьем – директор рубцовской спортшколы «Юбилейный» Валерий Никеев (9,62%), на четвертом – депутат Барнаульской гордумы, бизнесмен Кристина Юстус (7,5%).

Бийский округ (№ 41) – Александр Прокопьев (87,22%).

Кстати, это самый высокий результат по округам в Госдуму. Барнаульский депутат и известный спортсмен Иван Нифонтов набрал 7,19%. Остальные – еще меньше.

Славгородский округ (№ 42) – Иван Лоор (69,28%).

Депутат БГД Иван Огнев набрал голосов на второе место (10,77%), совсем чуть-чуть ему уступила лидер «Молодой Гвардии» в регионе Виктория Анищенко (9,99%).

Отметим, что все победители пойдут на выборы в Госдуму по указанным округам. И все они уже являются действующими депутатами по этим округам. Так что в этой части перемен у партии ожидаемо не произошло

Победители праймериз по списку партии

Отметим, что на список претендовало 40 кандидатов. Вот 10 из них с самыми высокими результатами:

Александр Романенко, спикер АКЗС – 49%, Наталья Кувшинова, депутат Госдумы – 35%, Артем Шамков, депутат АКЗС, директор завода АТИ – 28%, Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС – 11,69%, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы – 9,9%, Анна Ведлер, глава движения «Волонтеры-медики» – 6,53%, Сергей Войтюк, глава исполкома ОНФ – 6,04%, Ирина Яковенко, индивидуальный предприниматель – 5,17%, Олег Быков, депутат Госдумы – 4,51%, Сергей Струченко, барнаульский депутат – 4,3%.

Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС Аналитика 17.05.2021 9:01

По словам Дениса Голобородько, именно эти люди претендуют на включение в список партии. Однако кто точно в него войдет и в каком порядке, пока не известно.

Во-первых, партия только предварительно сообщила, что объединит Алтайский край и Республику Алтай в одну территориальную группу. Так что как минимум с одним регионом придется делиться местами в этой группе.

Во-вторых, в случае с терргруппой партия будет вручную расставлять кандидатов по местам. Так что, возможно, далеко не все указанные в нее войдут. А кто войдет – еще не обязательно получат проходное место и попадут в Госдуму.

Напомним, в праймериз на ГД от Алтая участвовало 93 человека.