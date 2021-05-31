Пять человек погибли в ДТП в Ельцовском районе

Авария в Ельцовском районе Фото: пресс-служба ГУ МЧС Алтайского края

31 мая на автодороге К-05 «Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью»» произошла авария с участием автомобилей: Nissan и Subaru. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, около 14:00 произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

А уже по данным ГУ МЧС Алтайского края, в автомобиле Nissan находились пять человек: трое мужчин, женщина и несовершеннолетняя девушка. В автомобиле Subaru был только водитель.

В результате столкновения из шести человек выжил только один: пятнадцатилетняя пассажирка автомобиля Nissan. Subaru в результате аварии сгорела.

Авария в Ельцовском районе Фото: пресс-служба ГУ МЧС Алтайского края

Напомним также, что 31 мая в Алтайском крае произошло еще одно смертельное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и автобус. Водитель и два пассажира легковушки скончались до приезда медиков.