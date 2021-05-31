Ректор института культуры Буевич стала самым богатым главой среди алтайских вузов в 2020 году

Галина Буевич Фото: barnaul.org

В 2020 году ректор Алтайского государственного института культуры, спикер барнаульской Гордумы Галина Буевич заработала 4,21 млн рублей. Эта информация указана в документе, размещенном на сайте федерального министерства культуры.

В собственности у Буевич квартира площадью 37,1 квадратный метр и доля в квартире в 68,1 квадрат.

При этом среди глав алтайских вузов Буевич оказался лидером по заработкам.

Так, согласно данным, опубликованным российским минобром, ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров в 2020 году заработал 3,27 млн рублей, а доход главы Алтайского государственного технического университета Андрея Маркова составил 2,64 млн рублей. Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко в 2020 году получила 2,56 млн рублей.

Не догнали Буевич по доходам и главы вузов, подчиняющихся собственным профильным министерствам: Алтайского государственного аграрного университета (его курирует министерство сельского хозяйства) и Алтайского государственного медицинского университета (он, соответственно, подчиняется минздраву РФ).

Глава аграрного вуза Николай Колпаков в 2020 году пополнил семейный бюджет на 2,38 млн рублей.

А вот не так давно ставшая «настоящим» ректором меда Ирина Шереметьева, в 2020 году, будучи еще и.о., получила 2,89 млн рублей.

При этом абсолютно всех глав вузов по заработкам обошел президент АГУ Сергей Землюков (не путать с ректором). Его доход в 2020 году составил 6,6 млн рублей. То есть он больше, чем в два раза превзошел заработки некоторых ректоров. В его собственности земельный участок размером в тысячу квадратных метров, два дома (оба больше трехсот квадратов). Супруга Землюкова за 2020 год заработала 3,2 млн рублей.