Алтайский СК возбудил дело о халатности против должностных лиц после ЧП на барнаульском батуте

Людмила Рязанцева и Константин Мальцев. Фото: Политсибру

Алтайские следователи завели уголовное дело о халатности должностных органов, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч.2 ст. 293) после того, как два ребенка травмировались на барнаульском батуте 30 мая. Об этом 31 мая журналистам рассказал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

Сейчас следователи разбираются, как объект вводился в эксплуатацию, и что было сделано контролирующими органами.

«Будет проведена экспертиза состояния батута, а также правильности его использования, соответствия требованиям безопасности. Сейчас пока рано об этом говорить. Мы допрашиваем очевидцев», – говорит Мальцев.

Кроме того, следователи проверят работу контролера, которая пускала детей на аттракцион. Уже известно, что девушке 28 лет, однако другой информации о ней правоохранители пока не распространяют.

«Контролер запустила рабочий процесс, все включила. Посмотрим, прошла ли она какие-то курсы, обучение», – отметил Константин Мальцев.

Что касается самого батута, то он довольно новый. Его изготовили в 2019 году. При этом в 2020-м аттракцион вовсе не использовался из-за пандемии. То есть полноценно его начали эксплуатировать только в текущем году.

В следкоме пока затрудняются назвать окончательную версию произошедшего.

«Интернет все говорит за нас. Он взлетел. Про версии пока сложно говорить. Это мог быть и порыв ветра. Мы спросил у гидрометцентра были ли порывы», – подчеркнул Мальцев.

Отметим, что ранее следком возбудил еще одно уголовное дело – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На это раз – против владельца объекта.

Следователи уже установили ИП, которому принадлежит батут. По словам Константин Мальцева, есть некие мать и сын, которые имеют отношение к бизнесу. Сейчас следователи допрашивают подозреваемых и разбираются, кто именно виноват в произошедшем. Более подробную информацию о предпринимателях в СК пообещали дать в ближайшее время.

Напомним, что инцидент произошел 30 мая на ул. Попова, 70 Д рядом с ТЦ «Район». Как можно судить по видео с места ЧП, батут перевернулся потому, что у него оборвались тросы. Хотя изначально в соцсетях говорили, что аттракцион лопнул.

Пострадавшими оказались девочки трех и четырех лет. Они упали на территорию трамвайного депо. Одну из них выбросило прямо на рельсы. Оба ребенка попали в больницу скорой медицинской помощи. У детей многочисленные переломы и черепно-мозговые травмы, они находятся в тяжелом состоянии. Одну девочку подключили к ИВЛ.

На контроль дело взяла прокуратура, которая проведет собственную проверку. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проверить все аттракционы края.