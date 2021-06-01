Алтайская «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, которое проходило в регионе 24-30 мая. О том, кто же победил (и кого партия теперь наверняка возьмет с собой на выборы в региональный парламент), в ЕР рассказали на брифинге для журналистов вечером 31 мая. И кстати, этот список почти полностью совпадает с прогнозами «Политсибру».
Общая явка избирателей составила чуть более 12%, то есть проголосовали около 228 тысяч жителей края. В том числе 155 тысяч человек сделали это очно 30 мая, а остальные 73 тысячи – дистанционно с 24 по 30 мая. Глава исполкома ЕР, депутат краевого Заксобрания Денис Голобородько отметил, что партия довольна результатом, хотя прогнозировала меньше. Да и пять лет назад, в 2016 году явка была всего 6%, но только и праймериз длились всего один день. Сама же процедура была конкурентная и легитимная, без серьезных нарушений и жалоб (все сообщения о нарушениях оказались в итоге «якобы нарушениями»), заверил единоросс.
Победители праймериз по округам
№ 1 (Славгород, Бурлинский район, Яровое)
одномандатный округ – Ксения Белоусова (72,64%), депутат Барнаульской гордумы, глава строительной компании «Алгоритм»,
территориальная группа – Анна Ведлер (55,56%), координатор движения «Волонтеры-медики».
одномандатный округ – Вадим Смагин (76,82%), депутат АКЗС, гендиректор Бочкаревского пивзавода, который недавно попал в серьезное ДТП,
территориальная группа – Александр Траутвейн (60,65%), крупный алтайский аграрий, депутат АКЗС.
№ 18 (Заринский район, Заринск)
одномандатный округ – Сергей Приб (62,27%), депутат АКЗС, руководитель «Алтайкрайэнерго»,
территориальная группа – Константин Панкратьев (52,34%), заринский предприниматель (ООО «Крепость»).
№ 19 (Залесовский, Первомайский районы, ЗАТО Сибирский)
одномандатный округ – Андрей Марков (56,7%), ректор АГТУ,
территориальная группа – Иван Мордовин (42,14%), депутат АКЗС.
№ 20 (Барнаул)
одномандатный округ – Александр Локтев (63,38%), депутат БГД, директор Барнаульского пивзавода по стратегическому развитию и управлению,
территориальная группа – Дмитрий Денисов (46,35%), главврач барнаульской поликлиники №14.
Депутат АКЗС, врач Павел Шумихин на втором месте по одномандатному округу.
Что же касается территориальной группы, то второй результат у депутата БГД Инны Борисенко (директор школы №132), а четвертый у депутата БГД Алексея Меркулова (пауэрлифтер, глава спортзалов «Рельеф»).
№ 21 (Барнаул)
одномандатный округ – Иван Нифонтов (69,61%), известный дзюдоист, депутат БГД,
территориальная группа – Владимир Устинов (36,51%), депутат АКЗС, гендиректор АО «Алтай-Пригород».
За место и в группе (четвертый результат), и как одномандатник (третье место) боролся бывший глава алтайской ЛДПР, бывший вице-губернатор, а ныне заместитель начальника управления юстиции Андрей Щукин.
№ 22 (Барнаул)
одномандатный округ – Дмитрий Аганов (80,72%), самый богатый народный избранник в АКЗС, бизнесмен (одно из основных направлений – торговля парфюмерией и косметикой).
территориальная группа – Александр Рождественский (38,83%), экс-глава администрации Индустриального района Барнаула, а ныне замгенерального в ИП Емелин В.П.
№ 23 (Барнаул)
одномандатный округ – Сергей Писарев (49,49%), депутат АКЗС, директор зоопарка и парка «Лесная сказка»,
территориальная группа – Евгений Кулешов (40,75%), депутат БГД, бизнесмен.
№ 24 (Барнаул)
одномандатный округ – Анатолий Суворов (51,46%), депутат АКЗС, глава барнаульского МУП «ДЕЗ № 1»,
территориальная группа – Дмитрий Абалымов (44,44%), депутат БГД, гендиректор АО «АМЗ Газэнергомаш».
Директор ДК Барнаула Роман Ильин занял второе место в терргруппе, а главврач кардиодиспансера Андрей Косоухов – третье.
№ 25 (Барнаул)
одномандатный округ – Александр Лисицын (77,4%), депутат БГД, директор нескольких автокомпаний,
территориальная группа – Иван Огнев (65,53%), депутат БГД, начальник управления внеучебной работы алтайского политеха.
Главврач горбольницы №11 Андрей Коломиец на третьем месте в группе.
№ 26 (Барнаул)
одномандатный округ – Артем Шамков (83,98%), депутат АКЗС, гендиректор Барнаульского завода АТИ,
территориальная группа – Дмитрий Ильиных (40,65%), глава нескольких управляющих компаний Барнаула.
№ 27 (Барнаул)
одномандатный округ – Вячеслав Перерядов (68,35%), депутат БГД, бизнесмен,
территориальная группа – Сергей Бочаров (44,12%), ректор АлтГУ.
№ 28 (Барнаул)
одномандатный округ – Альберт Лунев (72,31%), депутат АКЗС, бизнесмен,
территориальная группа – Ирина Яковенко (40,98%), победительница конкурса «Главные женщины 2020», индивидуальный предприниматель.
По этому округу также шла депутат БГД, преподаватель музыкального колледжа Инесса Грицай. В терргруппе у нее будет второе место.
№ 29 (Бийск)
одномандатный округ – Татьяна Ильюченко (57,87%), депутат АКЗС,
территориальная группа – Алексей Круглов (41,8%), директор ООО «Котельный завод БТС».
№ 30 (Бийск)
одномандатный округ – Андрей Абрамов (55,94%), депутат АКЗС, медиаменеджер.
территориальная группа – Евгений Плахотин (45,81%), бийский журналист.
№ 31 (Бийск)
одномандатный округ – Григорий Бахтин (62,44%), гендиректор ООО «Специалист», депутат АКЗС,
территориальная группа – Максим Ленский (48,54%), директор Бийского технологического института (филиал политеха).
№ 32 (Рубцовск)
одномандатный округ – Валерий Никеев (62,95%), руководитель рубцовской спортшколы «Юбилейный»,
территориальная группа – Татьяна Митяева (47,75%), заместитель главврача рубцовской горбольницы №2.
№ 33 (Рубцовск)
одномандатный округ – Ирина Кох (72,01%), рубцовский депутат и бизнесмен,
территориальная группа – Александр Гуньков (45,81%), рубцовский бизнесмен и депутат.
За победу на этом округе также боролся директор рубцовского троллейбусного МУП Сергей Черноиванов (второе место в группе), главный врач клинико-диагностического центра в Рубцовске Ирина Абрамова (третье место в группе).
№ 34 (Новоалтайск)
одномандатный округ – Владимир Дубровский (47,35%), замначальника УПРДОР «Алтай».
территориальная группа – Алексей Чуканов (42,58%), начальник автотранспортного цеха АО «Алтайвагон».
Все победители по одномандатным округам идут на выборы с партией по на «побежденных» территориях (если не снимутся). В территориальной группе тоже, скорее всего, номером один пойдут победители, остальные получат места по количеству набранных голосов (в группе до пяти мест). Впрочем, по словам Дениса Голобородько, позиции в списке могут меняться по заявлению самих кандидатов. Так что не исключено, что некоторые изменения к дате регистрации на выборах в этих списках все же произойдут.
Что же касается общекраевой части списка – проходной тройки, тот тут особый порядок. Их определит конференция (это тоже разновидность праймериз, но более узкая). Как ранее сообщали в партии, возглавят список губернатор региона Виктор Томенко (№ 1), спикер АКЗС, глава алтайских единороссов Александр Романенко (№ 2). Ранее источники «Политсибру» сообщали, что замыкает тройку уроженец Барнаула, депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. Предполагалось, что АКЗС отправит его сразу же после избрания в Совет Федерации. Однако сейчас появилась информация, что вариант его выдвижения могут переиграть.
Этого не может быть! Славгородский округ за них не голосовал, их никто не знает. Зачем эта клоунада. Сразу бы их вписали и всё.