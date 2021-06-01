Кто идет на выборы от «Единой России»? Партия назвала имена победителей праймериз в Алтайском крае

Александр Романенко с внучками Фото: Олег Укладов

Алтайская «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, которое проходило в регионе 24-30 мая. О том, кто же победил (и кого партия теперь наверняка возьмет с собой на выборы в региональный парламент), в ЕР рассказали на брифинге для журналистов вечером 31 мая. И кстати, этот список почти полностью совпадает с прогнозами «Политсибру».

Общая явка избирателей составила чуть более 12%, то есть проголосовали около 228 тысяч жителей края. В том числе 155 тысяч человек сделали это очно 30 мая, а остальные 73 тысячи – дистанционно с 24 по 30 мая. Глава исполкома ЕР, депутат краевого Заксобрания Денис Голобородько отметил, что партия довольна результатом, хотя прогнозировала меньше. Да и пять лет назад, в 2016 году явка была всего 6%, но только и праймериз длились всего один день. Сама же процедура была конкурентная и легитимная, без серьезных нарушений и жалоб (все сообщения о нарушениях оказались в итоге «якобы нарушениями»), заверил единоросс.

Победители праймериз по округам

№ 1 (Славгород, Бурлинский район, Яровое)

одномандатный округ – Ксения Белоусова (72,64%), депутат Барнаульской гордумы, глава строительной компании «Алгоритм»,

территориальная группа – Анна Ведлер (55,56%), координатор движения «Волонтеры-медики».

№ 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы)

одномандатный округ – Наталья Цепенко (60,13%), депутат АКЗС,

территориальная группа – Наталья Кувшинова (66,27%), депутат Госдумы.

Кстати, действующий депутат АКЗС Владимир Репкин набрал чуть более 2,1 тысячи голосов (для сравнения: Кувшинова – 5 тысяч). У него только четвертый результат по терргруппе.

№ 3 (Благовещенский, Хабарский, Немецкий национальный, Суетский районы)

одномандатный округ – депутат АКЗС, глава исполкома ЕР Денис Голобородько (68,58%),

территориальная группа – Петр Боос (58,59%), глава компании «Брюкке».

№ 4 (Баевский, Завьяловский, Родинский, Панкрушихинский районы)

одномандатный округ – Сергей Серов (70,45%), вице-спикер АКЗС,

территориальная группа – Алексей Кривенко (63,62%), депутат АКЗС, бизнесмен.

Кстати, за место одномандатника также боролся директор по лесному хозяйству лесного холдинга «Алтайлес» Валерий Савин, но у него четвертое, последнее место.

№ 5 (Крутихинский, Каменский районы)

одномандатный округ – Алексей Найден (64,96%), депутат АКЗС, индивидуальный предприниматель,

территориальная группа – Василий Куц (56,35%), зампред Общественной палаты региона, экс-депутат АКЗС.

№ 6 (Шелаболихинский, Тальменский, Тюменцевский районы)

одномандатный округ – Игорь Панарин (64,18%), депутат АКЗС.

территориальная группа – Владимир Пелеганчук (57,92%), главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

№ 7 (Егорьевский, Волчихинский, Угловский, Рубцовский, районы)

одномандатный округ – Игорь Левин (63,16%), начальник Юго-Западного ДСУ,

территориальная группа – Иван Панов (58,53%), глава крайсовпрофа.

№ 8 (Романовский, Новичихинский, Мамонтовский, Поспелихинский районы)

одномандатный округ – Ирина Солнцева (69,86%), депутат АКЗС.

территориальная группа – Василий Мотуз (56,1%), начальник «Алтайавтодора».

№ 9 (Алейский, Усть-Калманский районы, Алейск)

одномандатный округ – Юрий Матвейко (64,28%), депутат АКЗС, бизнесмен, вице-президент «Российского топливного союза»,

территориальная группа – Максим Банных (54,41%), бизнесмен, сын погибшего Анатолия Банных.

№ 10 (Ребрихинский, Павловский районы)

одномандатный округ – депутат АКЗС, бизнесмен Анатолий Вытоптов (78,13%),

территориальная группа – Николай Данилин (54,32%), директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4».

Уже упомянутый на округе № 4 Валерий Савин занял здесь только пятое место в терргруппе.

№ 11 (Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский районы, Горняк, Змеиногорск)

одномандатный округ – Анатолий Волженин (68,91%), директор ООО «Успенский элеватор»,

территориальная группа – Елена Долженко (50,27%), главврач районной больницы Змеиногорска.

Кстати, по терргруппе шел сенатор Сергей Белоусов. Он на втором месте, но по числу голосов в разы уступает Елене Долженко.

№ 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы)

одномандатный округ – Максим Кочев (63,34%), депутат АКЗС, председатель потребкооператива «ЧарышАгроПродукт»,

территориальная группа – Александр Лазарев (60,3%), депутат АКЗС.

По обоим направлениям свою кандидатуру выставил глава алтайского молодежного правительства Андрей Березовиков, он на пятом, последнем месте по результатам группы.

№ 13 (Быстроистокский, Зональный, Петропавловский, Усть-Пристанский, Солонешенский районы)

одномандатный округ – Владимир Лещенко (55,1%), замминистра здравоохранения,

территориальная группа – Артем Сафонов (46,33%), замдиректора частной клиники «Добрый доктор».

№ 14 (Алтайский, Смоленский районы, Белокуриха)

одномандатный округ – Александр Демин (69,16%), депутат АКЗС, руководитель компании «Агро-Стандарт»,

территориальная группа – Константин Ежов (54,07%), гендиректор АО «Курорт Белокуриха».

№ 15 (Бийский, Красногорский, Солтонский, Советский районы)

одномандатный округ – Николай Якушев (45,14%), депутат АКЗС, директор по развитию и медицинскому направлению НП «Алтайский биофармацевтический кластер»,

территориальная группа – Игорь Пляко (53,02%), депутат АКЗС, глава ООО «Курай Агро Плюс».

Директор «Алтайприроды» Алексей Астанин – на втором месте в группе, глава сети медицинских клиник «Пигмалион», депутат Барнаульской гордумы Алексей Маликов – на третьем.

№ 16 (Калманский, Топчихинский, Троицкий районы)

одномандатный округ – Андрей Хмурович (58,37%), депутат АКЗС, директор алтайского филиала «Газпром трансгаз Томск».

территориальная группа – Антон Васильев (43,34%), директор юридического института АлтГУ.

№ 17 (Ельцовский, Косихинский, Кытмановский, Тогульский, Целинный)

одномандатный округ – Вадим Смагин (76,82%), депутат АКЗС, гендиректор Бочкаревского пивзавода, который недавно попал в серьезное ДТП,

территориальная группа – Александр Траутвейн (60,65%), крупный алтайский аграрий, депутат АКЗС.

№ 18 (Заринский район, Заринск)

одномандатный округ – Сергей Приб (62,27%), депутат АКЗС, руководитель «Алтайкрайэнерго»,

территориальная группа – Константин Панкратьев (52,34%), заринский предприниматель (ООО «Крепость»).

№ 19 (Залесовский, Первомайский районы, ЗАТО Сибирский)

одномандатный округ – Андрей Марков (56,7%), ректор АГТУ,

территориальная группа – Иван Мордовин (42,14%), депутат АКЗС.

№ 20 (Барнаул)

одномандатный округ – Александр Локтев (63,38%), депутат БГД, директор Барнаульского пивзавода по стратегическому развитию и управлению,

территориальная группа – Дмитрий Денисов (46,35%), главврач барнаульской поликлиники №14.

Депутат АКЗС, врач Павел Шумихин на втором месте по одномандатному округу.

Что же касается территориальной группы, то второй результат у депутата БГД Инны Борисенко (директор школы №132), а четвертый у депутата БГД Алексея Меркулова (пауэрлифтер, глава спортзалов «Рельеф»).

№ 21 (Барнаул)

одномандатный округ – Иван Нифонтов (69,61%), известный дзюдоист, депутат БГД,

​​​​​​территориальная группа – Владимир Устинов (36,51%), депутат АКЗС, гендиректор АО «Алтай-Пригород».

За место и в группе (четвертый результат), и как одномандатник (третье место) боролся бывший глава алтайской ЛДПР, бывший вице-губернатор, а ныне заместитель начальника управления юстиции Андрей Щукин.

№ 22 (Барнаул)

одномандатный округ – Дмитрий Аганов (80,72%), самый богатый народный избранник в АКЗС, бизнесмен (одно из основных направлений – торговля парфюмерией и косметикой).

территориальная группа – Александр Рождественский (38,83%), экс-глава администрации Индустриального района Барнаула, а ныне замгенерального в ИП Емелин В.П.

№ 23 (Барнаул)

одномандатный округ – Сергей Писарев (49,49%), депутат АКЗС, директор зоопарка и парка «Лесная сказка»,

территориальная группа – Евгений Кулешов (40,75%), депутат БГД, бизнесмен.

№ 24 (Барнаул)

одномандатный округ – Анатолий Суворов (51,46%), депутат АКЗС, глава барнаульского МУП «ДЕЗ № 1»,

территориальная группа – Дмитрий Абалымов (44,44%), депутат БГД, гендиректор АО «АМЗ Газэнергомаш».

Директор ДК Барнаула Роман Ильин занял второе место в терргруппе, а главврач кардиодиспансера Андрей Косоухов – третье.

№ 25 (Барнаул)

одномандатный округ – Александр Лисицын (77,4%), депутат БГД, директор нескольких автокомпаний,

территориальная группа – Иван Огнев (65,53%), депутат БГД, начальник управления внеучебной работы алтайского политеха.

Главврач горбольницы №11 Андрей Коломиец на третьем месте в группе.

№ 26 (Барнаул)

одномандатный округ – Артем Шамков (83,98%), депутат АКЗС, гендиректор Барнаульского завода АТИ,

территориальная группа – Дмитрий Ильиных (40,65%), глава нескольких управляющих компаний Барнаула.

№ 27 (Барнаул)

одномандатный округ – Вячеслав Перерядов (68,35%), депутат БГД, бизнесмен,

территориальная группа – Сергей Бочаров (44,12%), ректор АлтГУ.

№ 28 (Барнаул)

одномандатный округ – Альберт Лунев (72,31%), депутат АКЗС, бизнесмен,

территориальная группа – Ирина Яковенко (40,98%), победительница конкурса «Главные женщины 2020», индивидуальный предприниматель.

По этому округу также шла депутат БГД, преподаватель музыкального колледжа Инесса Грицай. В терргруппе у нее будет второе место.

№ 29 (Бийск)

одномандатный округ – Татьяна Ильюченко (57,87%), депутат АКЗС,

территориальная группа – Алексей Круглов (41,8%), директор ООО «Котельный завод БТС».

№ 30 (Бийск)

одномандатный округ – Андрей Абрамов (55,94%), депутат АКЗС, медиаменеджер.

территориальная группа – Евгений Плахотин (45,81%), бийский журналист.

№ 31 (Бийск)

одномандатный округ – Григорий Бахтин (62,44%), гендиректор ООО «Специалист», депутат АКЗС,

территориальная группа – Максим Ленский (48,54%), директор Бийского технологического института (филиал политеха).

№ 32 (Рубцовск)

одномандатный округ – Валерий Никеев (62,95%), руководитель рубцовской спортшколы «Юбилейный»,

территориальная группа – Татьяна Митяева (47,75%), заместитель главврача рубцовской горбольницы №2.

№ 33 (Рубцовск)

одномандатный округ – Ирина Кох (72,01%), рубцовский депутат и бизнесмен,

территориальная группа – Александр Гуньков (45,81%), рубцовский бизнесмен и депутат.

За победу на этом округе также боролся директор рубцовского троллейбусного МУП Сергей Черноиванов (второе место в группе), главный врач клинико-диагностического центра в Рубцовске Ирина Абрамова (третье место в группе).

№ 34 (Новоалтайск)

одномандатный округ – Владимир Дубровский (47,35%), замначальника УПРДОР «Алтай».

территориальная группа – Алексей Чуканов (42,58%), начальник автотранспортного цеха АО «Алтайвагон».

Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС Аналитика 17.05.2021 9:01

Все победители по одномандатным округам идут на выборы с партией по на «побежденных» территориях (если не снимутся). В территориальной группе тоже, скорее всего, номером один пойдут победители, остальные получат места по количеству набранных голосов (в группе до пяти мест). Впрочем, по словам Дениса Голобородько, позиции в списке могут меняться по заявлению самих кандидатов. Так что не исключено, что некоторые изменения к дате регистрации на выборах в этих списках все же произойдут.

Что же касается общекраевой части списка – проходной тройки, тот тут особый порядок. Их определит конференция (это тоже разновидность праймериз, но более узкая). Как ранее сообщали в партии, возглавят список губернатор региона Виктор Томенко (№ 1), спикер АКЗС, глава алтайских единороссов Александр Романенко (№ 2). Ранее источники «Политсибру» сообщали, что замыкает тройку уроженец Барнаула, депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. Предполагалось, что АКЗС отправит его сразу же после избрания в Совет Федерации. Однако сейчас появилась информация, что вариант его выдвижения могут переиграть.