Импичмент Студеникину? Бийские депутаты снова призвали отправить главу города в отставку

Александр Студеникин Фото: «Бийский рабочий»

После заседания городской Думы Бийска 31 мая депутаты нескольких фракций вновь выступили с призывом об отставке мэра Александра Студеникина. Копия документа имеется в распоряжении «Политсибру».

Под обращением, которое было передано в думу, подписались 13 народных избранников. Большинство из них – депутаты КПРФ, которые уже давно выступали с критикой градоначальника. Однако поддержали их и некоторые представители «Единой России», например, Евгений Беляев и Анатолий Чуй. Также среди подписавшихся два представителя ЛДПР.

Председатель думы, член фракции ЕР Сергей Ларейкин отказался комментировать «Политсибру» этот вопрос.

В пресс-службе администрации Бийска факт поступления обращения подтвердили. Сейчас оно находится на рассмотрении.

«Александр Студеникин продолжают работать в нормальном рабочем режиме», – уточнили в мэрии.

Основанием для отставки градоначальника авторы обращения называют п.2.ч.2 статьи 74.1 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», согласно которому мэра, не исполняющего обязанности по решению местных вопросов в течении трех и более месяцев, можно удалить с должности.

А среди нерешенных вопросов местного значения народные избранники называют те же проблемы, что и 30 марта 2021 года, когда депутатский корпус оценил работу главы города за 2020 год как неудовлетворительную. Это реализация программы «Формирование комфортной городской среды», организация транспортного обслуживания, содержание городских дорог и обращение с ТКО.

Кроме того, уведомление об инициативе депутаты направили и самому мэру. Рассмотреть этот вопрос должны на следующем заседании думы. Ориентировочно оно состоится 18 июня.

По данным «Политсибру», краевые власти уже рассматривают кандидатуры на пост главы наукограда. Инсайдеры высказывают предложения, что на этот раз отставка состоится.

Напомним, что 30 марта 2021 года Александр Студеникин выступил перед депутатами бийской гордумы с отчетом о проделанной за прошлый год работе. Доклад приняли, однако деятельность мэра оценили как неудовлетворительную. После чего мэр написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое, впрочем, вскоре отозвал.