Экс-шпионка Бутина заступилась за полицейского, который при задержании выстрелил в новосибирца

Мария Бутина Фото: Олег Укладов

Уроженка Барнаула и член Общественной палаты России Мария Бутина заступилась за сотрудника МВД, который непроизвольно выстрелил в жителя Новосибирской области при задержании. По ее словам, защитить стрелявшего «обязан каждый из нас». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не «непроизвольным выстрелом», а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, ФЗ «О полиции» в ст. 19 ч.2 однозначно говорит, что предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», – прокомментировала Бутина резонансный случай.

Стало известно, какие травмы получили пострадавшие на барнаульском батуте дети Новости 31.05.2021 12:15

Инцидент произошел 28 мая. По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля Toyota, проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость. Инспекторы ДПС начали преследование. Вскоре автомобиль притормозил у придорожной гостиницы, а нарушители попытались убежать. Полицейский задержал одного из них и сопроводил к патрульной машине, чтобы установить его личность.

СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что 19-летний знакомый задержанного начал оказывать сопротивление инспектору. Во время борьбы сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий, нанес удары руками и ногами 19-летнему мужчине.

«После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы», – сообщили в пресс-службе следкома.

Полицейские оказали пострадавшему медпомощь, вызвали скорую, но 30 мая он скончался в больнице.

38-летнему старшему инспектору ДПС ОГИБДД, который нажал на курок, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

30 мая следком сообщил, что связи со смертью потерпевшего, следствие решило переквалифицировать действия обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).