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12-летний мальчик упал с горы «Чертов палец» на Алтае

Новости
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Гора «Чертов палец»
Гора «Чертов палец»Фото: altai-tour.ru

Еще один человек упал с горы «Чертов палец» в Алтайском крае. Инцидент произошел накануне, 30 мая, сообщили в региональном управлении МЧС.

«С этой горы упал мальчик12 лет. Силами сотрудников третьего отдельного поста 60 пожарно-спасательной части пострадавший был спущен на носилках с горы, а затем доставлен до кареты скорой помощи», – уточнили в пресс-центре ведомства.

Ребенка доставили в горбольницу Горно-Алтайска.

Напомним, 9 мая 2021 года с этой же горы сорвалась жительница села Ая. Она тоже выжила и тоже была госпитализирована.  

«Чертов палец» находится рядом с еще одним популярным туристическим объектом – озером Ая. Экскурсии на гору не считаются особо сложными, туда активно ходят с детьми. Но в МЧС предупреждают: любое нахождение на природе, особенно в горной части, требует повышенного внимания. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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