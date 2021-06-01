Зимой 2021 года некоторые сельские районы и города Алтайского края столкнулись с большим и холодным вызовом. Где-то это были аварии, где-то муниципалитетам не хватило запасов угля, а где-то, например, в Яровом, местная теплоэнергетическая инфраструктура уже давно нуждается в полной замене. В Каменском и Третьяковском районах ситуация и вовсе была критической. О том, что происходило, а главное, как избежать подобного «теплового кризиса» в следующий раз, рассказали главы этих муниципалитетов на заседании правительства Алтайского края 26 мая.
Для Каменского района прошедший отопительный сезон выдался особенно тяжелым. Еще до его начала муниципалитет не получил паспорт готовности из-за замечаний Ростехнадзора. Все это происходило на фоне кризиса местной власти: только в декабре 2020 года у района появился постоянный глава в лице Ивана Панченко. До этого с 2019 года там руководила и.о. главы Евгения Гордиенко.
И когда отопительный сезон начался, оказалось, что район действительно к нему не готов. 1 января 2021 года остановилась углеподача на котельной №44. Затем случилась и еще одна авария: уже на котельной №29, где сломалась система шлакозолоудаления. После на втором объекте обнаружились сбои в работе электрооборудования. 3 января произошел крупный порыв водопровода, после которого напомнила о себе уже котельная №44. На этот раз там сломался редуктор топливоподачи. Чтобы отопление не исчезло, уголь пришлось загружать вручную.
Были тут проблемы и с запасом топлива. Каменский район стал главным получателем угля из краевого резерва – 18 тысяч тонн.
Третьяковский район сумел получить паспорт готовности, однако в прошедшем сезоне и ему краевые власти выдали 4 тысячи тонн угля.
По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, с февраля 2021 года работа по прохождению отопительного сезона там в итоге легла на краевой минстрой. Отвечавшее за отопление в районе предприятие МУП «Старт», сейчас, по словам и.о. главы района Татьяны Скосыревой, находится в стадии конкурсного производства. Вместо него создано новое предприятие, которое будет работать фактически с нуля.
К слову, в Третьяковском районе также наблюдались и «политические» проблемы. Глава района Николай Каверин покинул пост в марте 2021 года.
Иван Панченко в своем докладе сообщил: для того, чтобы Каменский район смог получить паспорт готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов, необходимо исполнить все предписания Ростехнадзора, которые контрольное ведомство вынесло еще в 2020 году. Сейчас из 30 замечаний устранено 24.
Однако с оставшимися все не так просто с технической точки зрения. Да и с финансовой тоже: чтобы выполнить связанные с ними предписания нужно около 40 млн рублей. А в общей сложности на получение паспорта району требуется 134 млн. Еще более 120 млн рублей нужно для прохождения следующего отопительного сезона. Таких денег у района нет.
Спасение, по мнению Панченко, может прийти только со стороны краевых властей. Которые, впрочем, просто влить средства в Каменский район уже не могут.
«Все программы уже сформированы. Финансирование определено, бюджет утвержден. Новых денег не будет», – заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Но он понимает, что ситуация «тревожная». И призывает краевой минфин принять участие в решении вопроса.
Панченко предлагает еще один вариант – повышение тарифов на тепло-снабжение и водоснабжение. Муниципалитет уже обратился в краевое управление по регулирование цен и тарифов.
Проблемы, возникшие в Третьяковском районе также требуют финансовых вложений. Впрочем, здесь власти края оказались вполне готовы пойти на встречу: ситуацию на контроль взял министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.
Также в поддержу Татьяны Скосыревой высказался и глава краевого парламента Александр Романенко. Он напомнил, что Каменский район относится к его избирательному округу и обратился к главе региона, а также зампредам правительства Данилу Ситникову и Александру Климину с просьбой, чтобы район получил «небольшой транш». И похоже, что просьбу спикера услышали.
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але -когда Овсянников работал в Третьяковскои районе