Главы замерзавших районов Алтайского края рассказали, как будут бороться с «тепловым кризисом»

Отопление Фото: pixabay.com

Зимой 2021 года некоторые сельские районы и города Алтайского края столкнулись с большим и холодным вызовом. Где-то это были аварии, где-то муниципалитетам не хватило запасов угля, а где-то, например, в Яровом, местная теплоэнергетическая инфраструктура уже давно нуждается в полной замене. В Каменском и Третьяковском районах ситуация и вовсе была критической. О том, что происходило, а главное, как избежать подобного «теплового кризиса» в следующий раз, рассказали главы этих муниципалитетов на заседании правительства Алтайского края 26 мая.

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Холодная зима

Для Каменского района прошедший отопительный сезон выдался особенно тяжелым. Еще до его начала муниципалитет не получил паспорт готовности из-за замечаний Ростехнадзора. Все это происходило на фоне кризиса местной власти: только в декабре 2020 года у района появился постоянный глава в лице Ивана Панченко. До этого с 2019 года там руководила и.о. главы Евгения Гордиенко.

И когда отопительный сезон начался, оказалось, что район действительно к нему не готов. 1 января 2021 года остановилась углеподача на котельной №44. Затем случилась и еще одна авария: уже на котельной №29, где сломалась система шлакозолоудаления. После на втором объекте обнаружились сбои в работе электрооборудования. 3 января произошел крупный порыв водопровода, после которого напомнила о себе уже котельная №44. На этот раз там сломался редуктор топливоподачи. Чтобы отопление не исчезло, уголь пришлось загружать вручную.

Были тут проблемы и с запасом топлива. Каменский район стал главным получателем угля из краевого резерва – 18 тысяч тонн.

Третьяковский район сумел получить паспорт готовности, однако в прошедшем сезоне и ему краевые власти выдали 4 тысячи тонн угля.

По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, с февраля 2021 года работа по прохождению отопительного сезона там в итоге легла на краевой минстрой. Отвечавшее за отопление в районе предприятие МУП «Старт», сейчас, по словам и.о. главы района Татьяны Скосыревой, находится в стадии конкурсного производства. Вместо него создано новое предприятие, которое будет работать фактически с нуля.

К слову, в Третьяковском районе также наблюдались и «политические» проблемы. Глава района Николай Каверин покинул пост в марте 2021 года.

Что делать?

Иван Панченко в своем докладе сообщил: для того, чтобы Каменский район смог получить паспорт готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов, необходимо исполнить все предписания Ростехнадзора, которые контрольное ведомство вынесло еще в 2020 году. Сейчас из 30 замечаний устранено 24.

Однако с оставшимися все не так просто с технической точки зрения. Да и с финансовой тоже: чтобы выполнить связанные с ними предписания нужно около 40 млн рублей. А в общей сложности на получение паспорта району требуется 134 млн. Еще более 120 млн рублей нужно для прохождения следующего отопительного сезона. Таких денег у района нет.

Спасение, по мнению Панченко, может прийти только со стороны краевых властей. Которые, впрочем, просто влить средства в Каменский район уже не могут.

«Все программы уже сформированы. Финансирование определено, бюджет утвержден. Новых денег не будет», – заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Но он понимает, что ситуация «тревожная». И призывает краевой минфин принять участие в решении вопроса.

Панченко предлагает еще один вариант – повышение тарифов на тепло-снабжение и водоснабжение. Муниципалитет уже обратился в краевое управление по регулирование цен и тарифов.

Проблемы, возникшие в Третьяковском районе также требуют финансовых вложений. Впрочем, здесь власти края оказались вполне готовы пойти на встречу: ситуацию на контроль взял министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Также в поддержу Татьяны Скосыревой высказался и глава краевого парламента Александр Романенко. Он напомнил, что Каменский район относится к его избирательному округу и обратился к главе региона, а также зампредам правительства Данилу Ситникову и Александру Климину с просьбой, чтобы район получил «небольшой транш». И похоже, что просьбу спикера услышали.